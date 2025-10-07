Obavijesti

Dinamovac od tri milijuna eura nezadovoljan statusom u ekipi? Pogledajte zagonetnu poruku

Piše Josip Tolić,
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gonzalo Villar u Dinamu ne opravdava očekivanja, ali na društvenim mrežama poručuje: "Mama, ne brini, tvoj sin je borac". Hoće li se izboriti za svoje mjesto u momčadi

Gonzalo Villar (27), španjolski veznjak koji je ovog ljeta stigao u Dinamo s pedigreom reprezentativca i bivšeg igrača Rome, zasad ne uspijeva opravdati visoka očekivanja. "Modri" su za njegov dolazak izdvojili tri milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa, no od trećeg kola HNL-a Villar je nastupio tek jednom, u porazu od Gorice, gdje ga je trener Mario Kovačević povukao već na poluvremenu.

Villar je u zadnje dvije utakmice protiv Maccabi Tel Aviva i Lokomotive ostao prikovan za klupu, bez ijedne minute na terenu. Njegov status u momčadi sve više izaziva upitnike među navijačima, a čini se da i sam igrač osjeća potrebu za reakcijom. Na društvenim mrežama oglasio se kratkom, ali znakovitom objavom: "Mama, ne brini. Tvoj sin je borac." Uz poruku je priložio fotografiju šalice kave.

Foto: Instagram

Iako je teško sa sigurnošću iščitati sve nijanse ove objave, jasno je da Villar ne planira odustati. Poruka se može tumačiti kao prvi znak nezadovoljstva, ali i kao najava borbe za povratak u prvi plan. Španjolac, čini se, ne želi da njegova epizoda u Zagrebu bude kratkog daha. Hoće li se Villar uspjeti nametnuti Kovačeviću i opravdati investiciju Dinama? Sasvim sigurno nije jedini koji se nada većoj minutaži, a i navijači sve češće zamjeraju treneru što ne rotira dovoljno ionako skupu i potentnu momčad dok rezultat "kašljuca".

