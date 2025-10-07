Gonzalo Villar u Dinamu ne opravdava očekivanja, ali na društvenim mrežama poručuje: "Mama, ne brini, tvoj sin je borac". Hoće li se izboriti za svoje mjesto u momčadi
Dinamovac od tri milijuna eura nezadovoljan statusom u ekipi? Pogledajte zagonetnu poruku
Gonzalo Villar (27), španjolski veznjak koji je ovog ljeta stigao u Dinamo s pedigreom reprezentativca i bivšeg igrača Rome, zasad ne uspijeva opravdati visoka očekivanja. "Modri" su za njegov dolazak izdvojili tri milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa, no od trećeg kola HNL-a Villar je nastupio tek jednom, u porazu od Gorice, gdje ga je trener Mario Kovačević povukao već na poluvremenu.
Villar je u zadnje dvije utakmice protiv Maccabi Tel Aviva i Lokomotive ostao prikovan za klupu, bez ijedne minute na terenu. Njegov status u momčadi sve više izaziva upitnike među navijačima, a čini se da i sam igrač osjeća potrebu za reakcijom. Na društvenim mrežama oglasio se kratkom, ali znakovitom objavom: "Mama, ne brini. Tvoj sin je borac." Uz poruku je priložio fotografiju šalice kave.
Iako je teško sa sigurnošću iščitati sve nijanse ove objave, jasno je da Villar ne planira odustati. Poruka se može tumačiti kao prvi znak nezadovoljstva, ali i kao najava borbe za povratak u prvi plan. Španjolac, čini se, ne želi da njegova epizoda u Zagrebu bude kratkog daha. Hoće li se Villar uspjeti nametnuti Kovačeviću i opravdati investiciju Dinama? Sasvim sigurno nije jedini koji se nada većoj minutaži, a i navijači sve češće zamjeraju treneru što ne rotira dovoljno ionako skupu i potentnu momčad dok rezultat "kašljuca".
