Dinamovci najavljuju utakmicu s Rijekom: 'Nije opcija osvojiti bod u Rijeci, želimo pobjedu!'

SANDRO KULENOVIĆ

Prvi se pred medijima pojavio napadač Dinama Sandro Kulenović.

- Pred nama je utakmica sezone, ne trebamo ju posebno najaviti. Rijeka je odlična kod kuće, pokazala je konstantu, ali Dinamo uvijek mora ići na pobjedu. Znamo da Rijeka mora ići na pobjedu, jako je to nezgodan teren i stadion, svi znamo kakva je tamo atmosfera. Ali mi moramo ući sto posto u utakmicu, sigurno je kako ćemo napadati od prve minute i ići na pobjedu. Ne mislimo kalkulirati i igrati na bod, želimo igrati dobro kao što radimo posljednjih mjeseci.

- Dinamo godinama igra pod pritiskom u takvim situacijama. Uvijek je lovina. Znamo igrati pod tim pritiskom, imamo starije igrače koji nas mlađe uče kako igrati u tim uvjetima. O bodu uopće ne razmišljamo, želimo pobijediti. Rijeka je jako dobra, pogotovo kod kuće. Puni smo samopouzdanja, cijenimo Rijeku i sve što su napravili ove sezone. To nam je najbitnija utakmica do kraja sezone, možemo otići na četiri boda prednosti, sigurno ćemo uživati u toj prilici, ali ima i dosta pritiska.

- Naši senatori koji su osvojili, ne znam koliko prvenstva, to njihovo iskustvo puno nam znači, mi mlađi upijamo od njih, gledamo kako se ponašaju kako bi što bolje razumjeli pritisak.

- Prije pet godina kad sam bio tu Ademi je puno pričao sa mnom. On je prošao kroz puno toga, on je jedna od najvećih legendi u povijesti Dinama, kad takav čovjek želi da uspijete, to je veliki poticaj. Kad trebam neki savjet, odem kod njega, Petka ili nekog trećeg starijeg igrača. To mi je jako puno pomoglo ove sezone.

- Ove sezone sam htio ostati u Dinamu kako bih se nametnuo i dokazati kako je tu moje mjesto.