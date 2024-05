VIDEO Hrvati u Münchenu: Luka nam se potpisao na transparent 'imalo bi smisla', pravi kapetan

Nova uprava Dinama kao jedan od prvih zadataka zadala si je dovođenje Luke Modrića u Dinamo kao što je obećao Bad Blue Boysima prilikom odlaska iz zagrebačkog kluba. U Realu su prvo mislili u sljedeću sezonu krenuti bez hrvatskog kapetana, ali kako ova sezona odmiče kraju, sve više žele da Modrić ostane. Maestro je u nekoliko intervjua izjavio kako ne bi imao ništa protiv da karijeru završi u Madridu, a iz dana u dan pokazuje da zaslužuje dobiti još jedan ugovor, onaj kojim će zaključiti karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić pozdravio navijače nakon utakmice

Teško je očekivati kako će Modrić doći u Dinamo. Najveći adut zagrebačke momčadi u dovođenju Luke Modrića su navijači. Luka neće nigdje uživati takvu podršku i imati takve navijače kao u Zagrebu. Jedna skupina navijača Dinama odlučila se otići na poseban zadatak u München.

Foto: Čitatelj 24sata

Skupina prijatelja iz Zagreba otišla je na utakmicu Lige prvaka između Bayerna i Reala (2-2) i na nju ponijela transparent s natpisom "imalo bi smisla". Parola je to kojom Dinamo želi nagovoriti Luku Modrića da dođe u Dinamo s obzirom da je Modrić na to pitanje o povratku rekao "ne znam koliko bi to imalo smisla".

- Bilo nam je predobro. Od atmosfere, nogometa i svega oko ali i na stadionu. Vrhunac večeri ipak je bio kada nas je Luka Modrić pozdravio, a onda i kada se vratio iz svlačionice da bi se rukovao s nama i potpisao nam dresove i transparent. Bacio nam je i podmajicu i stvarno ispao veliki gospodin. Uljepšao nam je večer i stvarno pokazao da je pravi kapetan - rekao nam je Karlo iz Sesveta.

Foto: Čitatelj 24sata

Možda baš oni i njihov transparent budu prekretnica u dovođenju Luke Modrića u Dinamo. Ipak, teško je očekivati takav rasplet situacije. Modrića suigrači cijene, a mladima poput Arde Gülera je uzor, ali i mentor. Luka je ove sezone dobivao puno manju minutažu i isticao je u nekoliko navrata da time nije sretan, no sad je, tvrdi Cadena SER, prihvatio da ima takvu ulogu iduće sezone, biti na klupi i ulaziti kad zatreba.