Dinamovci nakon debakla na Rujevici održali krizni sastanak

U Maksimiru nije idealna situacija nakon što je Dinamo teško poražen (0-4) u derbiju 23. kola HNL-a protiv Rijeke. Momčad Fabija Cannavara ima sedam bodova manje od Rijeke i šest od Hajduka, a do kraja prvenstva ostalo je 13 utakmica. Sve je to dovelo do kriznog sastanka između dinamovaca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, tportal piše kako su igrači Dinama održali krizni sastanak tijekom kojeg su razgovarali kako mogu vratiti plavi brod na pobjednički kurs. Slični sastanci urodili su plodom u prošloj sezoni, primjerice nakon poraza od Lokomotive, nakon kojeg su 'modri' popravili rezultate.

Rijeka: Dinamovci nakon poraza pozdravili navijače | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamo je na Rujevici doživio teški poraz nakon kojeg mu i kladionice manje vjeruju u obranu naslova. Naime, tečaj da će Dinamo ostati prvak skočio je sa 1,75 na 2,30, dok je koeficijent na Rijeku i Hajduk pao s 3,50 na 3,00.

Dinamo će u srijedu ugostiti Osijek u sklopu četvrtfinala Kupa na Maksimiru, a u nedjelju ga pred domaćom publikom očekuje i derbi protiv Hajduka.