Dinamovci nakon pobjede u Astani: Ne znam što bi bilo da Zagi nije obranio taj penal...

Na početku je mirisalo na katastrofu. Svaki napad Astane je bio opasan, a u 12. minuti dobili su i penal. Srećom, Danijel Zagorac je obranio i utabao Dinamu put prema pobjedi.

Pokretanje videa ... Reakcije s Dinamova izvršnog odbora | Video: Sanjin Strukić/Pixsell

Modri su u petom kolu Konferencijske lige pobijedili Astanu (2-0) i došli na korak od europskog proljeća. Za dva tjedna će na Maksimiru protiv Ballkanija odlučivati o plasmanu u šesnaestinu finala.

- Čestitam momcima na teških 90 minuta. Okej, prvo poluvrijeme je bilo lošije. Bili smo željni rezultata, imali su nekoliko kontri i penal, sreća što je to Zagorac obranio. Ipak, 90 minuta su tu, moraš biti u fokusu cijelo vrijeme. Mislim da je karakter presudio, skupili smo se. Idemo dalje, treba to potvrditi protiv Ballkanija i nadati se prolasku - rekao je Stefan Ristovski za Arenu Sport 1.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se događalo na početku?

- To su ekipe koje pokušavaju igrati, oni se bore za prolaz, u našoj skupini su tri ekipe u igri, normalno da će stvoriti šanse. Bili smo otvoreni u prvom dijelu pa su došle kontre njihove. U drugom dijelu smo puno bolje djelovali karakterno. Ono što danas radi razliku to je da zadržimo loptu i brz protok lopte, to je presudilo.

'Da Zagorac to nije obranio...'

Ristovski je krajem prvog dijela imao problema s ozljedom, djelovalo je ozbiljno, ali ipak je stisnuo zube i nastavio.

- Sretan sam da nije ništa ozbiljno. Mislio sam i ja da se neću vratiti. Takav sam, idem do kraja. Jači udarac je bio, ali ništa ozbiljno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon njega se pred kamerama pojavio Josip Mišić.

- Prvo poluvrijeme dosta teško, prilike su bile na našoj i njihovoj strani. Srećom, Zagi obrani penal, ne znam kako bi bilo da smo primili taj gol. Uspjeli smo do poluvremena izdržati i mi i oni. Drugo poluvrijeme je bila jednosmjerna ulica, nismo im dali nšta, pogotovo poslije crvenog kartona, zabili dva gola i tu je priči bio kraj - rekao je Mišić.

Pobjeda u Maksimiru protiv Ballkanija vodi 'modre' u šesnaestinu finala.

- Jasno nam je da s dvije pobjede idemo dalje. Prvu smo ostvarili, moramo protiv Ballkanija dati sve od sebe, biti puno bolji. Nadamo se da će kvaliteta doći do izražaja i da ćemo proći dalje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je ispadao u prvom poluvremenu i djelovao nesigurno u obrano.

- Igrali smo dosta visoko s dva beka, oni su po oduzetoj lopti imali dva napadača koji su jaki u duelu i loptu, zadržavanjem lopte dosta su lako dolazili u šanse. Trebali smo malo bolje i pametnije.

Koliko Petković znači za momčad?

- On zadrži loptu, odmori momčad, ima odlična rješenja i s njim smo puno bolji - zaključio je Mišić.