Dinamovci obradovali prvašiće i najavili derbi: Kvalitetniji smo od svih, s Hajdukom 'u kost'

Povodom prvog dana škole, Dinamovi igrači odlučili su obradovati i posjetiti prvašiće u OŠ Jabukovac. "Modri" su učenicima podijelili pribor za novu školsku godinu, poput olovki i pernica. Bio je to poseban dan za školarce, ali i igrače Dinama koji su se prisjetili dana u klupama. I dok su mnogi igrači Dinama otputovali na reprezentativna okupljanja, Maxime Bernauer (26), Sandro Kulenović (24) i Luka Stojković (20) pravili su društvo mališanima.

- Vratiti se među prvašiće budi lijepa sjećanja koja me vraćaju u školu. Kakav sam đak bio? Pa, većinom sam bio izvan škole zbog nogometa i obaveza, ali lijepo se vratiti među djecu. Gledam ih i smijem se jer znam da sam i sam takav bio - započeo je Luka Stojković.

- Hvata me nostalgija. Moj prvi dan škole bio je prije 17 godina i ne sjećam ga se baš dobro, ali lijepo je vidjeti ovako nešto. Ovo me vraća u dane djetinjstva, kad je sve bilo super, bez briga... Lijepo je vidjeti djecu kako se vesele - ispričao je Kulenović.

'Dinamovi reprezentativci samo su dokaz naše kvalitete'

Igrači se već uvelike spremaju za vječni derbi koji ih čeka u petak protiv Hajduka na Maksimiru. Hoće li publika u derbiju igrati ulogu?

- Derbi je dimenzija više od ostalih utakmica, em zbog publike, em zbog euforije prije i poslije utakmice. Gledatelji će igrati veliku ulogu jer nas kroz sezonu prate fenomenalni navijači. Kad smo bili u Azerbajdžanu, i ondje su nas pratili, očekujem dobru utakmicu i pobjedu - smatra Stojković.

- Nema prevelike najave. U kakvom god da je netko stanju, derbi se uvijek igra "u kost". To je posebna utakmica u kojoj je sve moguće. U dobroj smo formi, u naletu. Prošle sezone igrali su u malo drugačijem ozračju, i znamo koliko smo radili da se vratimo u pozitivan niz. Sada kad ga dugo držimo, želimo ga zadržati i ne vraćati se na staro. Igramo na Maksimiru i idemo na pobjedu - kazao je Kulenović.

Dosta igrača bilo je na reprezentativnoj pauzi, remeti li to pripremu?

- Dobra je stvar što su naši reprezentativci, njih četvorica, jučer igrali utakmicu, a ne tek u utorak. Tako da ćemo imati cijeli tjedan za pripremu, a ne samo nekoliko dana. Drago mi je da je Petar Sučić (20) debitirao jer je zaslužio biti tamo. Bruno Petković (29) i Marko Pjaca (29) su iskusniji, i o njima ne treba trošiti riječi. Martin Baturina (21) je igrao od prve minute u Portugalu i svi oni dovoljno govore o kvaliteti našeg kluba - rekao je Kulenović.

Najavili veliki derbi s Hajdukom

Dinamov napadač zabio je gol u polufinalu Kupa prošle sezone.

- Nedavno sam rekao da mi je to najdraži pogodak u karijeri. Vežu me uz to posebna sjećanja, ali ne živi se od prošlosti. Jedva čekam sljedeći i nadam se da mogu ponoviti isto.

Novinare je zanimalo puca li Kulenović i na titulu najboljeg strijelca s obzirom na to kako je dobro otvorio novu sezonu.

- Nikad me nije zanimala individualna statistika. Ja ću dati sve od sebe da nastavim tako. San mi je od malih nogu zaigrati za reprezentaciju, prošao sam sve mlade selekcije.

Strahujete li od Hajduka uoči utakmice?

- Znamo koliko su dobri, ali mi prvenstveno gledamo sebe, i ako mi napravimo posao kako treba, sve će ovisiti o nama - istaknuo je Stojković.

- Pripremamo se, dobro treniramo i vlada pozitivno ozračje pred utakmicu. Znamo što moramo napraviti kako bismo pobijedili. Sigurno da će biti teško protiv Hajduka, ali oni dolaze na Maksimir, i s podrškom s tribina vjerujem da će biti dobra utakmica, stoga očekujemo pobjedu - rekao je Bernauer.

Dinamo vječni derbi dočekuje na prvom mjestu HNL-a s dva boda prednosti pred Hajdukom.

- Idemo bez izgubljene utakmice u derbi, s vrha tablice. Nemamo veliku dozu pritiska i to nam znači jer znamo da odskačemo već sada od drugih, i da će nas publika nositi - izjavio je mladi Dinamov veznjak.

'Naježim se kad pomislim na Bayern'

Nakon domaćih izazova, Dinamo u utorak, 17. rujna, slijedi velika utakmica u novom formatu Lige prvaka protiv njemačkog doprvaka Bayerna na Allianz Areni. Je li vama bio dječački san igrati tako veliku utakmicu protiv Bayerna?

- Naježio sam se od same pomisli na tu utakmicu. Oduvijek navijam za Bayern, pratim taj klub, i prije nekoliko mjeseci su mi prijatelji spominjali Bayern... kako bi tamo bilo lijepo igrati, a ja nisam vjerovao. Sada kad je to pred vratima, emocije me preplave. Bit će to veliko iskustvo na velikoj sceni, i nadamo se da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu - rekao je Stojković.

Jeste li zamišljali da ćete igrati tako velike utakmice kad ste potpisali za Dinamo?

- Naravno, već igramo i treniramo na najvišoj razini od kad smo bili djeca. Kada sam došao u klub, znao sam da je klub predodređen za velike utakmice i velika natjecanja. Ovo je veliki klub i kao takav zaslužuje igrati u najboljem klupskom natjecanju. Moramo nastaviti raditi, i treba nam širina u kadru kako bismo ispratili tempo od jedne utakmice svaka tri dana - kazao je Francuz.

Stojković je nakon odlaska u Lokomotivu muku mučio s ozljedama...

- Nemam nikakvih problema, i nadam se da je to kraj s mojim ozljedama, i da ću biti više na terenu ove sezone. Kako bih ocijenio svoju formu? Deset, ustvari devet, jer uvijek može bolje.

- Prije Bayerna, cilj nam je pobijediti u derbiju, a onda idemo na Allianz Arenu uživati. Velika utakmica protiv velikog protivnika i ondje idemo uživati. Bit će to velika utakmica protiv velikog protivnika - zaključio je Kulenović.