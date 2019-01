Dinamovci otišli na paintball, golferima tjedan iz noćne more

Jučer u Beleku nije bilo kiše, ali je cijeli dan puhao snažan vjetar. Nogometaši Dinama odradili su jedan (jutarnji) trening, pa imali slobodno popodne. No, tu nije bilo klasičnog odmaranja, već su modri održali svojevrsni team-building i svi zajedno otišli na paintball. Tu još nisu procurile informacije tko je bio najbolji, a tko prošao najlošije, no vjerujemo da ćemo i to saznati sljedećih dana.

Nogometaši zagrebačkog Dinama, Young Boysa i Dinamo Dresdena koji zajednički borave u luksuznom hotelu Regnum već su se navikli na loše vrijeme, ali to nikako ne uspijevaju ovdašnji golferi. U Beleku se mijenjaju kiša i vjetar, pa brojni gosti ovog hotela ne mogu uživati u čarima golfa. A takvih je ovdje jako puno, za golfere je što se vremena tiče ovo bio tjedan iz noćne more.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Dinamovi nogometaši u srijedu su bili na paintballu

Saznali smo i kako je hotel Regnum omiljeno odmaralište turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana koji je baš ovdje 2015. godine na 'Summitu G20' ugostio Baracka Obamu, Vladimira Putina, Angelu Merkel, Xi Jinpinga, Jacoba Zumu, Franocisea Hollendea, te brojne druge svjetske uglednike. Ovaj se objekt za taj summit dodatno preuređivao, danas to 'remek-djelo' zaista izgleda sjajno.

I jučer smo malo prošetali Belekom, odlučili isprobati ovdašnji specijalitet - tursku pizzu. Svaka čast na trudu, ali takva nam budalaština više neće pasti na pamet. Riječ je o nekoj vrsti jako masne i prilično zapečene pizze, nama je više to djelovalo na neuspješan pokušaj 'quichea'. No, htjeli smo iznenađenje, pa smo ga i dobili ga.

Ova tzv. 'turska pizza' bila je prilično masna, nije baš obrok koji bi svima preporučili...

Ta pizza je svojevrsni miks različitih okusa, na njoj je bilo salame, kebaba, jalapeño papričica, gljiva, paprike i mnoštvo sira. Koji se prelijevao na sve strane. Ništa specijalno, najukusnije nam je za ručak bilo - pivo. Pizza i pivo ispalo nas je 55 turskih lira, u prijevodu - 66 kuna, ništa strašno. Prilično masno, zasitno i ne pretjerano ukusno.

I za kraj, kratka priča iz našeg, ne toliko luksuznog hotela Sarp Kadriye. Dvoje ruskih (barem nam se tako čini) turista danas su morali platiti kaznu od 166 turskih lira (ili 201 kunu) jer su zapalili cigarete pored recepcije. To je ovdje strogo zabranjeno, vrlo brzo se ukazalo i osiguranje, svaki je gost odmah morao platiti 83 turske lire. Rusi su nešto ljutito mumljali, očito da im nije najbolje sjela ta kazna, ali red se u Turskoj mora poštovati.

Znak iz našeg hotela gdje piše kako se pušenje plaća 83 lire, sve samo na turskom jeziku