Dinamovci se raduju: Marko Rog je spreman za Hajduk!

Zimski prijelazni rok na je u 2024. godini donio nekoliko spektakularnih transfera u HNL-u. Josip Brekalo i Ivan Perišić došli su u Hajduk, a Dinamo je doveo nekadašnjeg reprezentativca Marka Roga.

Navijači 'bilih' nestrpljivo iščekuju Perišićev debi, nadali su se da će to biti u derbiju protiv Dinama 30. ožujka, ali čini se da Perija još nije spreman za najveće napore. No, zato će kapitalac 'modrih' vrlo vjerojatno biti spreman za najveći hrvatski derbi!

Kako doznajemo, Marko Rog konkurirat će za utakmice protiv Hajduka, prvo one prvenstvene pa potom i u Kupu četiri dana kasnije. Bivši hrvatski reprezentativac je sredinom veljače došao u Maksimir na posudbu iz Cagliarija. Izvan terena je od srpnja prošle godine kada je ozlijedio prednji križni ligament lijevog koljena, ali u potpunosti se oporavio od ozljede i već neko vrijeme trenira s momčadi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sergej Jakirović očito je procijenio kako je Rog spreman za utakmice i tako će konkurirati za derbi protiv Hajduka, no teško je očekivati da će odmah imati bitnu ulogu. Kako je dugo bez utakmica, trener Dinama morat će prvo dozirati njegovu minutažu i polako ga vraćati u ritam, bez ikakve žurbe i rizika. Na posudbi će biti do siječnja sljedeće godine pa je plan po dolasku i bio da do nove sezone stekne punu formu i pomogne momčadi u novoj borbi za plasman u europska natjecanja. Dobre vijesti za Jakirovića su što će u završnici sezone računati na Marka Bulata koji je u posljednje vrijeme imao problema s ozljedama, kao i Mahira Emrelija koji se vratio na travnjak nakon dva mjeseca.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je Roga u ljeto 2015. godine kupio za pet milijuna eura, čime je postao najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba. U samo godinu dana napravio je nevjerojatan iskorak pa otišao u Napoli za 13,5 milijuna eura. Trebao je biti nova hrvatska zvijezda i nositelj naše reprezentacije, ali nažalost, u njegovu karijeru uplele su se čak tri teške ozljede i tako spriječile njegov uzlet.

Nevjerojatnih tri puta 'odlazio' je ligament, prvo 2020. godine pa se zatim oporavljao do početka lipnja da bi se na kraju šestog mjeseca 2021. ta ozljeda obnovila. Uporni Marko opet se vratio na teren, a zatim je u srpnju 2023. godine na pripremnoj utakmici ponovno ozlijedio ligamente. Sada se konačno vratio na travnjak i pokušat će pomoći Dinamu u novom pohodu na naslov prvaka. I to debijem na mjestu gdje je 2016. godine utrpao Hajduku dva gola i odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri.