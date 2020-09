'Dinamovci', sredite te Mađare i po osmi put, oni su 'mušterija'

Zagrepčani nikad u svojoj povijesti nisu ispali od mađarskog kluba. Dva puta su dosad izbacili Ferencvaros, tri puta MTK-a, a po jednom ZTE i Gyor. Ferencvaros su izbacili lani, a prije toga 1963. godine

<p>Bila je to divna kolovoška noć 2019. Neka sad u Budimpešti bude divna rujanska noć 2020. Dinamo na Dunavu ide po play off Lige prvaka, po osiguranje europske jeseni. Da, ovaj će rujan doista biti mjesec istine za <strong>Dinamo.</strong></p><p>Počelo je dobro za “modre” u najvećem je derbiju srušen Hajduk, a sad ih u tri nadaju se čekaju tri ispita za ulazak u <strong>Ligu prvaka. </strong>Prvo Ferencvaros, a onda Qarabag ili Molde.</p><p>Ako Dinamo odgovaraju protivnici iz neke države, onda je to definitivno mađarska. Sedam je puta zagrebački klub dosad u Europi igrao protiv mađarskih predstavnika, sedam puta je prošao dalje. Jednom je mušterija bio Györ, jednom ZTE, tri puta MTK i zasad dva puta Ferencvaros.</p><p>Fradi su sredili lani u Ligi prvaka, a prije toga 1963. godine u polufinalu Kupa velesajamskih gradova. Pa neka se tradicija nastavi, neka Mađari večeras i osmi put padnu.</p><p>Dinamo je po kladionicama blagi favorit, koeficijent na pobjedu je 2,30, a na Mađare je 3,20. Ferencvaros je u 2. pretkolu kao gost u Glasgowu pobijedio i Celtic i to je dokaz u kako se neugodnoj momčadi radi.</p><p>- Imamo dobra sjećanja iz <strong>Budimpešte.</strong> Spremni smo, igramo protiv dobro uigrane momčadi koja je sigurno bolja nego prošle godine. Jedva čekamo utakmicu i vjerujemo da ćemo se vratiti sretni u Zagreb - rekao je veznjak Lovro Majer, prije puta u Budimpeštu. Zagrepčani su jučer ujutro s autobusom otišli u glavni grad Mađarske, baš kao i prošle godine. Raspoloženje je nakon pobjede u derbiju jako dobro.</p><p>- Znači nam dosta ta pobjeda. Pokazali smo da smo spremni i s pozitivom idemo tamo. Ferencvaros? Dobro je posložen, nekoliko pojedinaca mu je u jako dobroj formi. Ali ako ćemo biti pravi, a vjerujem da hoćemo, da ćemo se vratiti sretni - dodao je Majer.</p><p><strong>Zoran Mamić</strong> Dinamo je kao trener uveo u Ligu prvaka 2015. godine.</p><p>- U ovom dijelu sezone sigurno je ovo najvažnija utakmica. Prva sljedeća je najvažnija, ali poslije nje će doći još jedna važnija - rekao je Mamić i okrenuo se analizi protivnika:</p><p>- Zna se naš cilj, zna se da želimo utakmicu dobiti i ući u play-off Lige prvaka i tražiti šanse za ulazak u skupinu. Momčad je u dobrom stanju i raspoloženju i siguran sam da imamo kvalitete da prođemo dalje. Ferencvaros je dobra momčad koja ostvaruje sjajne rezultate koja je izbacila dva vrlo dobra protivnika, Djurgarden i Celtic. U prvenstvu izgledaju dobro i sigurno se radi o vrlo dobroj momčadi koja ima puno vrlina. Mi ćemo pokušati tražiti mane, kao što smo kod svakog suparnika. Vjerujem da ćemo ih naći i da ćemo proći u play-off.</p><p>Mamić vjerojatno neće puno mijenjati sastav u odnosu na Poljudu. Jedina bi dvojba mogla biti u veznom redu, Jakić ili Gojak. Imoćanin <strong>Kristijan Jaki</strong>ć bio je sjajan u svojem debiju na Poljudu, a Gojak ima puno više europskog iskustva i zbog toga bi na kraju mogao biti u maloj prednosti.</p><p>U Rumunjskoj je bila drama, valjda će večeras dinamovci svojim navijačima donijeti radost bez previše stresa. Neka Mađarima nabiju kompleks.</p><p>Vjerojatni sastav za Budimpeštu: Livaković, Stojanović, Dilaver, Gvardiol, Leovac, Ademi, Gojak (Jakić), Kastrati, Majer, Oršić, Petković. Na klupi će biti nekoliko jakih aduta poput Gavranovića, Ivanušeca, Tolića.</p>