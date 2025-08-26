Dinamovcu i drugi put propao transfer. Vraća se u Maksimir

Ljetna transferna sapunica kolumbijskog napadača Juana Cordobe (22) dobila je novi, neočekivani zaplet. Nakon što mu je u posljednji tren propao odlazak u španjolski Sporting Gijón, ista sudbina zadesila je i njegov praktički dogovoren transfer u američki Houston Dynamo. Iako je već otputovao u SAD, posao je otkazan, a Kolumbijac se umjesto na predstavljanje, sprema na povratak u Zagreb, gdje ga čeka neizvjesna budućnost.

Sve je bilo spremno za Cordobin prelazak u MLS. Dinamo i Houston dogovorili su sve uvjete posudbe s pravom otkupa, a sam igrač već je bio na putu "preko bare" kako bi obavio liječničke preglede i stavio potpis na ugovor. Očekivala se samo službena potvrda, no umjesto toga stigla je vijest o još jednom neuspjehu. Posao je u konačnici propao, piše Germanijak, a glavni razlog je, po svemu sudeći, isti onaj koji ga je zaustavio i na putu za Španjolsku.

Iako službene potvrde nema, sumnja se da je transfer propao zbog moguće ozljede koljena. Identičan problem bio je razlog zašto je Sporting Gijón odustao od njegovog angažmana. Španjolski mediji tada su pisali kako su se, unatoč tome što je igrač sposoban trenirati, u sportskom sektoru španjolskog kluba pojavile sumnje oko njegove dugoročne spremnosti.

"Pokazalo se da ga je ozljeda koljena tijekom značajnog dijela prošle sezone u Hrvatskoj sprječavala da igra punim intenzitetom", navodilo se u objašnjenju. Činjenica da su i Amerikanci odustali nakon pregleda sugerira da problem i dalje postoji.

Što dalje? Povratak u Maksimir i čekanje zime

Cordoba se još uvijek nije vratio u Zagreb niti trenira s momčadi, a u Maksimiru ga očekuju kako bi se utvrdilo stvarno stanje ozljede. Tada će se znati je li potrebna operacija ili će se Kolumbijac uskoro moći priključiti treninzima. Zanimljivo je da je ovog ljeta uredno prošao pripreme s Dinamom u Sloveniji, čak i zabio gol Bravu, te nastupio protiv Rudeša neposredno prije puta u SAD, ne odavajući dojam ozlijeđenog igrača.

Budući da je prijelazni rok u SAD-u završen, najizgledniji scenarij je njegov ostanak u plavom dresu barem do siječnja. On je u klub stigao prošlog ljeta za 2,1 milijun eura, no nije se proslavio. Nakon što je bio standardan kod Sergeja Jakirovića, dolaskom novih trenera pao je u drugi plan i nije se uspio nametnuti.

Tako se saga skupog pojačanja s ugovorom do 2028. nastavlja. Dva propala transfera pokazala su da interes za 22-godišnjeg napadača i dalje postoji, no problematično koljeno postalo je prepreka koju potencijalni kupci ne žele riskirati. Dinamu sada preostaje sanirati igrača i nadati se boljoj prilici na zimu kako bi vratili barem dio uloženog novca.