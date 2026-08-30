Dinamovcu su poručili da ode u novi klub, evo koji iznos traže

Dinamovac Fran Topić možda je odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu aktualnog hrvatskog prvaka protiv Istre. Iz zagrebačkog kluba, Topiću su poručili da može karijeru nastaviti u nekom drugom klubu, prenosi novinar Tomo Ničota iz Germanijaka.

Ljetni prijelazni rok je u samom finišu, a Topiću su navodnu tu vijest priopćili uoči utakmice protiv Istre koja se igrala ove subote. 'Modri' su na gostovanju u Puli izbjegli prvi ovosezonski poraz i izvukli remi (2-2), a Topić je u igru na Aldo Drosini ušao u 62. minuti umjesto Matea Lisice.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vijest je iznenadila i samog Topića, a na Maksimiru se već neko vrijeme spremaju na njegovu prodaju i vjeruju da bi na njegovom transferu mogli zaraditi oko dva milijuna eura. Naravno, kao glavni problem nameće se vrlo malo vremena koje je ostalo da bi se transfer realizirao.

Germanijak ističe da se situacija u Maksimiru pred sam završetak prijelaznog roka mijenja iz sata u sat pa će se o raspletu situacije znati u danima koji slijede.