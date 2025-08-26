Obavijesti

Sport

Komentari 10
GUŽVA U MOMČADI PLUS+

Dinamove zvijezde čekaju novu priliku: Dvojac plaćen pet mil. € ispao iz početnog sastava...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamove zvijezde čekaju novu priliku: Dvojac plaćen pet mil. € ispao iz početnog sastava...
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Matteo Perez Vinlöf i Gonzalo Villar ispali su iz početnog sastava, ali u Maksimiru svi i dalje vjeruju kako će se obojica dokazati kao prava rješenja za Dinamo. I kako se u njih isplatilo uložiti golem novac...

Dinamo niže pobjede, a Mario Kovačević u subotu se vraća u Varaždin. Trener Dinama i dalje je omiljen u "baroknom gradu", pa Kovačević jedva čeka obračun protiv bivšega kluba. Zagrepčani su uspješno otvorili novu sezonu, "modri" su ostvarili četiri uvodne pobjede, još nisu primili niti jedan gol. I to veseli sve u plavom domu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, bivši igrač Reala stigao u Bayer...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, bivši igrač Reala stigao u Bayer...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
POLJUDSKI SLAVLJENIK

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u veljači 2021. godine nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025