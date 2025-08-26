Matteo Perez Vinlöf i Gonzalo Villar ispali su iz početnog sastava, ali u Maksimiru svi i dalje vjeruju kako će se obojica dokazati kao prava rješenja za Dinamo. I kako se u njih isplatilo uložiti golem novac...
Dinamove zvijezde čekaju novu priliku: Dvojac plaćen pet mil. € ispao iz početnog sastava...
Dinamo niže pobjede, a Mario Kovačević u subotu se vraća u Varaždin. Trener Dinama i dalje je omiljen u "baroknom gradu", pa Kovačević jedva čeka obračun protiv bivšega kluba. Zagrepčani su uspješno otvorili novu sezonu, "modri" su ostvarili četiri uvodne pobjede, još nisu primili niti jedan gol. I to veseli sve u plavom domu.
