Dinamovi heroji ulice: Bosanac, purger i dalmatinac - Zagorac

Hajrovića su nakon teške ozljede svi otpisali, Oršića su iz Rijeke otjerali u Celje, a Zagorac je gotovo odustao od nogometa i zaposlio se u skladištu Kraša. E pa taj trojac doveo je u Bernu Dinamo na prag Lige prvaka.

Tri potpuno različita lika, Dalmatinac, Zagrepčanin i Bosanac. Kao u vicu. I tri potpuno različite priče, a opet, tako slične. Izet Hajrović bio je zvijezda Werdera, no teška ozljeda koljena umalo mu je prekinula karijeru.

Werder ga više nije htio i u priču je ušao Dinamo. Danas? Izet puca od zdravlja.

'Sad sam kao nov'

- Kao da nikad nije ozljede ni bilo. I psihički nemam problema, nema nikakvog straha.

Priča broj dva je Mislav Oršić. Zagrepčanin koji je do Dinama iz Zaprešića morao preko Južne Koreje.

Zašto proći 20 kilometara kad se može nekoliko desetaka tisuća?! Do Dinama je morao preko Spezije, Rijeke, Celja te azijskih avantura u Jeonnau, Yataiju i Ulsanu.

- Tako je bilo suđeno, ali sad sam konačno gdje sam oduvijek htio biti. Kad me menadžer nazvao i rekao mi da me žele u Maksimiru, nisam dvojio niti jedne sekunde - kaže Oršić.

Sanjao je biti Modrić

Rođen je na zagrebačkoj Malešnici, a za Dinamo navija od - oduvijek.

- Kad sam imao 13-14 godina, dolazio sam u Maksimir kao navijač. Gledao sam Luku Modrića sa sjevera ili istoka i sanjao sam da jednog dana igram za svoj Dinamo i zabijam gol. Eto, san mi se ostvario.

Ne da mu se ostvario nego ga Zagrepčani slave kao “heroja ulice” iz velikog hita Prljavoga kazališta.

Priča treća je ona o Danijelu Zagorcu, Dalmatincu iz Drniša. Eh, kakav je tek on put prošao...

I on je bio otpisan, praktički na rubu prekida.

- A dok sam sa Splitom igrao u 4. ligi, to je bio teški amaterizam, pa sam se zaposlio u Krašu, u skladištu slagao čokolade, palete... I sakupio sam godinu i pol staža. U međuvremenu su klub preuzela braća Žužul pa sam se u 3. ligi morao odlučiti ‘tamo ili vamo’. Ali bio sam dobar radnik, brz, točan - kaže Danijel, dobri duh svlačionice. Kad je potpisao za Dinamo...

- Odmah sam otišao u ZOO. Nemamo ga u Splitu, a jako volim životinje - kaže Zagorac.

Nije imao za kimono

Trenirao je i taekwondo, ali nije imao novca za kimono... I otišao je u nogomet.

I eto ih danas pred vratima raja. Tri otpisana igrača dovela su Dinamo na korak do Lige prvaka. Dalmatinac, Zagrepčanin i Bosanac. Znate taj vic? Idu Dalmatinac, Bosanac i Zagrepčanin ulicom, a jedan od njih je Zagorac...

Bojim se, naravno da se bojim. Iako, mislim da je Dinamo napravio 70 posto posla. A bojim se jer su Švicarci najhrabriji ljudi na svijetu, živio sam tamo, radio i dobro ih poznajem. Iako u momčadi Young Boysa možda ima jedan-dva Švicarca, kaže Ćiro Blažević.

Do Lige prvaka ostalo je još 90 minuta. Već nakon posljednjeg sučeva zvižduka u Zagrebu se počelo pričati samo o uzvratu. Nije da gatamo, ali atmosfera je takva da se na Maksimiru očekuje najmanje 20.000 gledatelja. A možda i više.

- Trebaju nam navijači, samo da bude pun Maksimir i ulazimo u Ligu prvaka - rekao je Bjelica.

Švicarci nisu mačji kašalj. Kad su u prvom dijelu pritisnuli Dinamo, bilo je panike. Na kraju, da udarac Hajrovića nije zaustavila stativa, mogao je Dinamo i pobijediti.

- Ma i bolje da nije zabio, vjerujte mi. Da je Dinamo pobijedio 2-1, opustili bi se u uzvratu, tako vam ide, i tko zna bi li izborili Ligu prvaka. Ovako, s 1-1 nema opuštanja - smatra Ćiro Blažević.

Navijači, s vama do Lige prvaka

Posljednji poraz Dinamo je u europskim pretkolima u Maksimiru doživio u kolovozu 2014. I tad su u prvom susretu imali aktivan rezultat, slavili su u Aalborgu 1-0, no u uzvratu su izgubili 2-0. Jedini iz sadašnje momčadi koji je tad igrao je Ademi. I tad se vapilo za navijačima, na toj utakmici bilo ih je 8235, navijanje je bilo slabo i praktički nije bilo domaće atmosfere. Svjestan je toga i Ademi.

Zna koliko znači huk s tribina.

- Možemo napraviti velike stvari, u to sam uvjeren, samo da nam publika bude vjetar u leđa i da svi skupa proslavimo ulazak u Ligu prvaka - rekao je kapetan Ademi.

Nekad se u Maksimiru drhtalo čim se izlazilo iz svlačionica. Ako ne vjerujete, pitajte igrače Partizana, Celtica ili Ajaxa. To su bile njihove riječi. Ova sezona počela je dobro, na Hapoelu i Astani bilo je 22.000 gledatelja. Odlična brojka ako se zna da su mnogi Zagrepčani na godišnjem odmoru. I, da, uz to je prodano rekordnih 5000 godišnjih ulaznica. Dinamo je opet u modi, sve miriše na to da bi Maksimir mogao biti pun kao nekad. Kao u ona dobra stara vremena...