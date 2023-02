Dinamovi klinci opet briljirali: U Londonu srušili i Crystal Palace!

Dinamovi klinci nastavljaju briljirati na Premier League International Cupu, nogometaši Ivice Senzena danas su u Londonu svladali (2-1) Crystal Palace. I time samo nastavili sa sjajnim igrama, Zagrepčani su u srijedu srušili (3-1) Stoke. Dinamo je danas do pobjede stigao golovima Marka Brkljače i Lennyja Iličića.

Ivica Senzen napravio je pet promjena u početnom sastavu "modrih" u odnosu na dvoboj sa Stokeom, od prve minute danas su krenuli Rajić, Peroš, Majdandžić, Kanižaj i Mateković. I Dinamo je opet odigrao jednu sjajnu utakmicu. Mlade nade "modrih" povele su pogotkom Brkljače u 14. minuti, do odmora je izjednačio Mooney. No Zagrepčani su do pobjedonosnog gola stigli u 65. minuti kada je strijelac bio Ilečić.

Dinamo je zaigrao u sastavu Rajić - Peroš, Gurlica, Živković, Majdandžić - Brkljača, Vrbančić, Lukanić - Topić, Kanižaj, Mateković, dok su na klupi bili Klarin, Šakota, Ilečić, Ruškovački, Tonon, Tabak i Gec.

Dinamovi "klinci" i poslije druge pobjede u Engleskoj ostaju na "otoku", sada sele u Liverpool gdje ih 8. veljače očekuje dvoboj protiv Evertona. Nogometaši Ivice Senzena imaju dvije pobjede (Stoke, Crystal Palace) i jedan poraz (Liverpool), a u skupini C Premier League International Cupa još se nalaze Everton, Braga, Hertha i PSG.

