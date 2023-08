Dinamovi navijači su opleli po Bišćanu. Svi mu zamjeraju isto

Igor Bišćan vjerovao je u prolaz protiv AEK-a u Grčkoj nakon poraza na Maksimiru 2-1. I imao ga je do 92. minute. Dinamo je na vrućem gostovanju vodio 2-0 pa i kad je primio za 2-1 držao je produžetke u džepu.

No, sudbina se okrenula Grcima i Ljubičića je lopta duboko u sudačkoj nadoknadi pogodila u ruku, a AEK dobio penal. Promašio ga je Garcia, to jest, Livaković mu je obranio, a na odbijanac je natrčao Domagoj Vida i loptu pospremio u mrežu. Bio je to kraj Dinamove priče u Ligi prvaka ove sezone.

Statistika utakmice AEK - Dinamo

Foto: Sofascore za 24sata

Bišćan je s klupe gledao dramu pa nakon utakmice rekao.

- Bili smo jako blizu. Stvarno ne mogu opisati kako se osjećam, ovo je vjerojatno najgori trenutak u mojem životu. Bili smo blizu stvarno nevjerojatnog podviga, a sad smo jako tužni i razočarani.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dojam je da se Dinamo mogao znatnije povući pred kraj utakmice i da su neki igrači bili umorni. Da je Bišćan mogao napraviti dodatne zamjene i učvrstiti obrambeni blok jer znalo se da će AEK svim silama jurnuti naprijed... Ljudi su do 92. minute gubili 2-0.

A trener Dinama u cijeloj utakmici, u svih 100 minuta napravio je samo jednu zamjenu. U 86. minuti izvadio je Špikića i zamijenio ga Marinom. To se nije svidjelo navijačima Dinama koji su po društvenim mrežama ogorčeno pisali protiv Dinamova stratega.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Sutra na sastanku objasnite Bišćanu da je dozvoljeno uvesti više od jedne zamjene po utakmici!

- Hvala Bišćanu što se uvijek moramo braniti kad vodimo. Hvala mu što nemamo snage trčati cijelu tekmu. Hvala mu što ne pravi zamjene da preokrene ritam tekme. Hvala mu, ali bolje nek ide ća.

- Imam 29 godina - nikad nisam doživio da neki trener od 5 zamjena iskoristi jednu, i to napadača za napadača u trenucima kad imaš vodstvo za prolaz, a obrana jedva diše.

- Da je mijenjao te četiri zamjene u nadoknadi. Iscurilo bi vrijeme. Nije moguće da Baturina ne može odigrati pet minuta i da ima 40 temperaturu, a ne virozu.

- Nadam se da ce do jutra osvanuti članak o ostavci Bišćana i Šimića. Sve ostalo je manje bitno - samo su neki od komentara na društvenim mrežama i vas, naših vjernih čitatelja na portalu 24sata.