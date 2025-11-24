Dinamovi navijači u problemu. Ključni aerodrom je u kolapsu!

Gostovanje Dinama u Francuskoj trebalo je biti novi veliki navijački spektakl u režiji najvjernijih pratitelja zagrebačkog kluba. Dinamo u četvrtak od 18.45 sati igra utakmicu petog kola Europske lige protiv Lillea na stadionu Pierre-Mauroy. Očekivalo se da će "modri" imati podršku od gotovo 2000 navijača, no logistička noćna mora koja je pogodila Belgiju mogla bi znatno prorijediti redove na gostujućoj tribini.

Veliki broj navijača Dinama put do Lillea, grada na samom sjeveru Francuske uz granicu s Belgijom, planirao je upravo preko belgijskih zračnih luka. Bruxelles i obližnji Charleroi inače su sjajno povezani sa Zagrebom linijama Croatia Airlinesa i Ryanaira. Međutim ono što je trebala biti rutinska i relativno povoljna navijačka ekspedicija, pretvorilo se u pravu dramu zbog masovnog štrajka.

Zračna luka Charleroi potpuno zatvorena

Glavni problem leži u tome što je za ovaj tjedan u Belgiji najavljen veliki nacionalni štrajk koji obuhvaća osoblje u zračnim lukama, javni prijevoz i brojne druge sektore. Središnji dan štrajka je srijeda, 26. studenoga, točno dan prije utakmice, kad je većina dinamovaca planirala svoj dolazak.

Crne slutnje su se obistinile kada su zrakoplovne kompanije počele slati obavijesti o otkazivanju letova. Prvo su otkazani letovi nacionalnog prijevoznika Croatia Airlinesa za Bruxelles, a ubrzo je stigao i hladan tuš za one koji su lovili jeftinije varijante. Ryanair je otkazao letove za srijedu u zračnu luku Charleroi, koja je popularna baza za niskotarifne letove i nalazi se na sat vremena vožnje od Lillea.

Zračna luka Južni Charleroi Bruxelles službeno je potvrdila da u srijedu neće biti operativna za putnički promet. To znači da niti jedan zrakoplov neće sletjeti niti poletjeti, ostavljajući tisuće putnika, uključujući i navijače zagrebačkog kluba, u nezavidnoj situaciji.

Alternativni pravci i skupa rješenja

Navijači su se našli u utrci s vremenom. Oni koji su dobili obavijest o otkazivanju leta sada moraju hitno pronaći alternativu, a opcija je sve manje. Letovi za ostale obližnje gradove u Francuskoj, Nizozemskoj ili Njemačkoj sada su već iznimno skupi jer su i drugi putnici preusmjereni na te rute.

Zbog visokih cijena last-minute avionskih karata, velik dio navijača prisiljen je na drastičnu promjenu plana, putovanje autobusima, kombijima ili autima. Iako je to financijski prihvatljivije, vremenski je izuzetno iscrpljujuće. Put autobusom do Lillea trajat će više od 20 sati u jednom smjeru. Neki od onih koji se odluče na ovaj pothvat stići će u francuski grad samo nekoliko sati prije početka utakmice, umorni i iscrpljeni, ali s nadom da će njihova pjesma pomoći momčadi da ostvari dobar rezultat.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da štrajk u Belgiji ne pogađa samo zračni promet. Očekuju se i blokade cesta te poremećaji u željezničkom prometu od ponedjeljka do srijede pa je i tranzit kroz Belgiju prema Francuskoj pod znakom upitnika za one koji putuju kopnenim putem.

Ulaznice jeftine, ali procedura stroga

Dok se navijači bore s organizacijom puta, Dinamo je objavio detalje o ulaznicama koje su barem cjenovno prihvatljive. Za navijačku tribinu stadiona u Lilleu osigurano je 2596 ulaznica po cijeni od 18,75 eura. Iako je Uefa ranije imala stroge mjere zabrane gostovanja za Dinamove navijače zbog incidenata, za ovu utakmicu vrata su otvorena, ali uz rigorozna pravila. Klub je pojasnio da se sustav prodaje odvija u nekoliko koraka kako bi se osigurala maksimalna kontrola. Navijači su prvo morali kupiti vaučere online putem, a taj proces završio je u nedjelju, 23. studenoga.

"Ulaznice se ne smiju kupovati na imena osoba koje ne idu na utakmicu. Prilikom ulaska na stadion bit će stroge kontrole osobnih podataka i ulazak na stadion neće biti moguć s tuđom ulaznicom. Prijenos ulaznice i naknadna zamjena podataka na ulaznici nije moguća", jasno su poručili iz Maksimira.

Procedura nalaže da će Dinamo podatke o kupcima poslati francuskom klubu, koji će potom generirati personalizirane ulaznice. Te e-ulaznice bit će distribuirane na korisničke profile na portalu za ulaznice tijekom utorka i srijede, neposredno prije utakmice.

Dinamo u borbi za proljeće

Dinamo u Francusku stiže s ambicijom da popravi svoj bodovni saldo u novom formatu Europa lige. Nakon četiri odigrana kola, "modri" se nalaze na 12. mjestu ljestvice sa sedam bodova.

Podsjetimo, zagrebački sastav je u dosadašnjem tijeku natjecanja pobijedio Fenerbahče i Maccabi, remizirao s Malmöom i izgubio od Celte Vigo. S druge strane, Lille se nalazi na 19. mjestu sa šest bodova, što ovu utakmicu čini vrlo važnom za obje momčadi u borbi za pozicije koje vode u nokaut fazu.

Trener i igrači svjesni su da će im podrška s tribina biti vjetar u leđa, čak i ako broj navijača bude manji od planiranog. Francuska momčad je opasan protivnik, a Decathlon Arena bit će zahtjevno gostovanje.

Štrajk paralizirao Belgiju

Kaos koji je pogodio dinamovce dio je šire slike nezadovoljstva u Belgiji. Sindikati su organizirali trodnevni štrajk kao odgovor na vladine mjere štednje i reforme mirovinskog sustava. Osim zračnih luka, štrajkaju i željezničari, vozači javnog prijevoza, pa čak i službe za odvoz smeća u Bruxellesu i Valoniji.

Za one koji ipak uspiju sletjeti negdje u blizini, važno je znati da su belgijske željeznice najavile velike poremećaje, a sindikati su zaprijetili i blokadama ključnih prometnica. Putovanje kroz Belgiju u srijedu bit će lutrija, pa se navijačima savjetuje da, ako je ikako moguće, zaobiđu tu zemlju i koriste rute kroz Njemačku ili izravno u Francusku.