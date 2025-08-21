Obavijesti

BLAGAJNA JE POPUNJENA, ALI...

Dinamovi troškovi porasli za 40 posto u odnosu na 2024. Evo koliku plaću ima novi šef škole

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo je u utorak na Skupštini otkrio kako su prihodi u prvih šest mjeseci 2025. godine bili 37,6 milijuna eura, a rashodi 34,4 milijuna eura, što znači kako su 'modri' u tom periodu stekli dobit od 3,2 milijuna eura, no ima jedna 'caka'

Dinamova blagajna posljednjih godina ugodno je popunjena. Što od europskih natjecanja, ali i basnoslovnih transfera. Samo ovog ljeta 'modri' su od prodaje Martina Baturine i Petra Sučića inkasirali oko 30 milijuna eura pa je Zvonimir Boban imao mogućnost krenuti u rekonstrukciju momčadi i potrošiti više od deset milijuna eura na nove igrače. No, morat će opet nekako popuniti blagajnu koja se poprilično ispraznila i nakon isplate otpremnina. 

Dinamo je u utorak na Skupštini otkrio kako su prihodi u prvih šest mjeseci 2025. godine bili 37,6 milijuna eura, a rashodi 34,4 milijuna eura, što znači kako su 'modri' u tom periodu stekli dobit od 3,2 milijuna eura. No, u tome ima i jedna 'caka'. Naime, kako pišu Sportske novosti, Dinamo je kroz prihod uknjižio i transfer Petra Sučića (14 milijuna eura) pa nije neobično da su prvih šest mjeseci završili u plusu. No, istovremeno su se i poprilično istrošili. 

Foto: GNK Dinamo

Kako piše isti portal, rashodi su u prvih šest mjeseci narasli za 40 posto u odnosu na isti period prošle godine. Razlog je deset milijuna eura, koliko su 'modri' potrošili na transfere, što je najviše u jednom prijelaznom roku, a uz to su i isplatili otpremnine, angažirali nove ljude koji poprilično koštaju.

Pa tako novi šef škole Albert Capellas navodno ima plaću od 30 tisuća eura mjesečno, dok novi kondicijski trener Vlatko Vučetić, privatni trener Luke Modrića, ima 10 tisuća eura mjesečno. 

Denmark - Germany
Foto: MARTON MONUS/DPA

Odlazaka ove sezone više neće biti pa će nova momčad, koju je složio Zvonimir Boban, a uigrava trener Mario Kovačević, morati napraviti iskorak u Europskoj ligi. Inače, blagajna će ozbiljno presušiti...

