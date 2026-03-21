SERGI DOMINGUEZ

Dinamovog stopera pozvali u španjolsku U-21 reprezentaciju!

Piše Petar Božičević,
Dinamovog stopera pozvali u španjolsku U-21 reprezentaciju!
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dominguez je nastupio za prvu momčad Barcelone šest puta, a u Dinamo je stigao iz mlade momčadi katalonskog kluba za 1,2 milijuna eura prošlog ljeta

Sergi Dominguez (20) ove je sezone stožerni član Dinamove obrane, a sada su ga pozvali u španjolsku U-21 reprezentaciju

Izbornik David Gordo uvrstio ga je na popis umjesto ozlijeđenog Jacoba Ramona, a Dominguez će se ostatku momčadi pridružiti u ponedjeljak u hotelu AC La Finca. 

Dinamovom braniču ovo je prvi poziv u španjolsku U-21 selekciju, a Španjolci će u ovom ciklusu igrati protiv Cipra (27. ožujka) i Kosova (31. ožujka). 

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tko je Sergi Dominguez?

Španjolski stoper rođen je u Barceloni 1. travnja 2005., a prošao je omladinske kategorije "blaugrane". Nastupio je i za prvu momčad Barcelone šest puta, a u Dinamo je stigao iz mlade momčadi katalonskog kluba za 1,2 milijuna eura prošlog ljeta. 

Ove se sezone ustalio kao prvotimac "modrih" i nastupio je 33 puta te zabio dva gola, uz dvije asistencije. 

Komentari 0
