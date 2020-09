'Dinamu će biti teško bez Olma, ali mogu proći Ferencvaros...'

Dinamo povlači puno igrača iz Lokomotive što je jako pozitivno za klub jer ti igrači dobiju iskustvo igranja pedesetak utakmica u prvoj ligi prije nego što presele na Maksimir, smatra bivši 'vatreni'

<p>Hrvatski prvak <strong>Dinamo </strong>je put do Lige prvaka prošle godine tražio protiv <strong>Ferencvarosa</strong>. Dinamo je tada u 3. pretkolu na Maksimiru remizirao 1-1, a u gostima slavio 4-0. Igra se samo jedna utakmica, a ako Dinamo prođe, osigurat će najmanje plasman u skupinu Europa lige. U prolazak ne sumnja niti legendarni hrvatski nogometaš <strong>Dario Šimić (44).</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Šimić najavljivao svoju kandidaturu u HNS-u</strong></p><p>- Dinamo se uspio podići s Mamićem koji dobro poznaje momčad, dokazao se kao trener i uspio je vratiti ekipu u top formu. Bili su odlični protiv Hajduka i vjerujem da mogu proći Ferencvaros. To je nezgodan protivnik, Mađari jako puno ulažu u nogomet, ali naša prednost je što je njihov nogomet na terenu slabiji od našeg. Iskustvo u ovakvim susretima koji se igraju na samo jednu utakmicu jako puno znači, a Dinamo ga ima - rekao je Šimić u podcastu <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Nogomet-ostalo/a117705-Simic-za-SK-Dinamo-ce-tesko-nadomjestiti-Olma.html" target="_blank">Sportkluba</a>.</p><p>Ovosezonski Dinamo je za njega ipak slabiji od onoga prošle sezone:</p><p>- Teško će Dinamo nadoknaditi Olma. Nešto je dobio u Kastratiju, Ivanušecu i Majeru, ali nije lako stalno prodavati igrače i očekivati rezultat. Dinamo povlači puno igrača iz Lokomotive što je jako pozitivno za klub jer ti igrači dobiju iskustvo igranja pedesetak utakmica u prvoj ligi prije nego što presele na Maksimir - smatra Šimić.</p><p>U reprezentaciji ćemo pak, smatra Dario, teško nadoknaditi <strong>Modrića </strong>i <strong>Rakitića </strong>kada odu. </p><p>- Kad bi se češće rađali takvi igrači bilo bi lakše, pogledajte Španjolce koji još uvijek ne mogu pronaći zamjenu za Xavija ili Iniestu. Pogledajte naš rezultat 1998. godine, čekali smo dvadeset godina da ponovimo takav uspjeh. Tko zna, možda ćemo opet čekati toliko ili možda 40 godina da dođemo u takvu priliku. Imamo igrače u velikim klubovima koji igraju dobro, nije baš situacija da nam nedostaje kvalitete. Možda bih ipak izdvojio Brozovića koji igra sjajno - kaže. </p><p>Osijekovo dovođenje <strong>Bjelice </strong>za trenera po njemu je odličan potez. </p><p>- Osijek je povukao ozbiljan potez dovođenjem Bjelice, klub koji gradi stadion, radi se infrastruktura, to je odlična baza. Drago mi je zbog Osječana koji su puno propatili u prošlosti i sretan sam što će moći uživati u utakmicama na novom stadionu. Oni misle ozbiljno, Bjelica je s Dinamom napravio čudo, vidjet ćemo hoće li to uspjeti napraviti s Osijekom. Vidjelo se već u prvoj utakmici da je pošten radnik, napravio je dobar posao, podsjeća me na Rijeku s Miškovićem, Kekom i Talijanima - zaključio je.</p>