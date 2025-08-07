Dinamu i Vukovaru pravdu dijeli sudac s dvije utakmice iskustva u HNL-u. Evo postava za 2. kolo

HNS-ov povjerenik za natjecanje HNL-a, Antonio Grahovac, delegirao je suce za nadolazeće utakmice drugog kola. Novu "rundu" domaćeg prvenstva otvorit će Dinamo i Vukovar 1991 (petak, 21 sat, Maksimir), a glavni sudac na utakmici bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese.

Riječ je o sucu sa samo dvije utakmice iskustva u prvom rangu hrvatskog nogometa. Sudio je dvije utakmice HNL-a na kraju prošle sezone (Varaždin - Osijek i Istra 1961 - Slaven Belupo) i možemo reći kako će ovo biti njegov najveći test do sada. Pomoćnici će mu biti Ivan Starčević (Bjelovar) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina), dok će Filip Cindrić (Nova Kapela) biti četvrti sudac. Tihomir Pejin je VAR sudac, a pomoći će mu Antonio Melnjak (Rijeka).

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U subotu od 18.15 sati snage će odmjeriti Istra 1961 i Lokomotiva, a glavnu riječ na utakmici imat će Zdenko Lovrić iz Đakova. Pomoćni suci bit će Goran Pataki (Đakovo) i Luka Kurtović (Osijek), a četvrti je Ivan Vukančić (Benkovac). U VAR sobi surađivat će Ivan Matić (Osijek) i Dario Kulušić (Šibenik).

Osijek i Rijeka suočit će se u derbiju kola na Opus Areni. Zagrebački sudac Ante Čulina bit će glavni arbitar uz pomoć Ante Marića (Zagreb) i Darija Kolarevića (Zagreb). U VAR sobi bit će tandem Fran Jović (Zagreb) i Ivan Vučković (Zagreb), dok će Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina) biti četvrti sudac.

Splićanin Duje Strukan sudit će dvoboj Slaven Belupa i Varaždina (nedjelja 18.45 sati), a asistenti će mu biti Alen Jakšić (Split) i Duje Sarić (Klis). Ivan Šantić (Rijeka) je četvrti sudac, dok će za VAR biti zaduženi Ivan Bebek (Rijeka) i Ante Čuljak (Zagreb).

Kolo će zaključiti Hajduk i Gorica (nedjelja, 21 sat). Dario Bel (Osijek) bit će glavni sudac, pomoćnici Kristijan Novosel (Valpovo) i Luka Pajić (Rijeka), a četvrti Nikola Vuković (Osijek). Pomoć u VAR sobi bit će Mario Zebec (Cestica) i Kruno Šarić (Županja).