Dinamu na velikom uspjehu od prvoligaša čestitala tek Rijeka

Rijeka čestita Dinamu na pobjedi protiv Spartaka i plasmanu u šesnaestinu finala Europske lige, poruka je koja je objavljena 8. studenog u 23:23 sata.

Stojii dalje na službenoj stranici Rijeke na Facebooku.

HNK Rijeka čestita GNK Dinamo Zagreb na pobjedi protiv FC Spartak Trnava i plasmanu u šesnaestinu finala UEFA Europa League.👏👏👏 Objavljuje NK Rijeka u Četvrtak, 8. studenoga 2018.

Dinamo je tog, sad već povijesnog 8. studenog, jer plavi su europsko proljeće izborili nakon 48 godina, igrao za sebe, ali i za hrvatski nogomet. Svaka Dinamova pobjeda donosi bolji koeficijent i povećava šansu da uskoro možda imamo i dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a da ne govorimo o novcu koji je, svaki put kad bi Dinamo ušao u Ligu prvaka, dobili klubovi iz HNL-a.

Dinamo ove sezone igra Europsku ligu i briljira. Samo Chelsea, Eintracht i Salzburg uz zagrebačku momčad imaju maksimalnih 12 bodova iz prva četiri kola, a samo su Sevilla i Salzburg zabili više golova od plavih u te četiri utakmice.

Prolazak skupine i prvo europsko proljeće nakon 1970. godine velik je Dinamov uspjeh, ali to je i veliki uspjeh hrvatskog nogometa, no nitko od prvoligaša osim Rijeke nije čestitao plavima na tome. Barem ne do objave ovog članka (12:15 sat).