Dinamu se smiješi ludi scenarij, preskakanje pretkola u Europi! Za to i ne mora osvojiti naslov

Nije Dinamo u prošlom kolu samo ostvario pobjedu koja ga je ostavila u igri za naslov prvaka i bitno naštetila najvećem rivalu Hajduku, već si je i značajno podigao šanse za veliku europsku premiju u vidu preskakanja ljetnih kvalifikacija! Nije u pitanju Liga prvaka jer je tu utrku već dobio Olympiacos, ali je i dalje prilično unosna: izravan plasman u Europsku ligu.

To bi, dakako, za "modre" bio jackpot u slučaju da u preostala tri kola ne budu prvaci i u startu bi im donijelo 3,63 milijuna eura, kao i potpuni fokus na domaće prvenstvo sve do sredine rujna, kad kreće ligaška faza, dok bi se ostali konukurenti morali pozabaviti s do šest utakmica u pretkolima.

Naime, Dinamo je u ovom trenutku ostao klub s najboljim koeficijentom u kvalifikacijama Europske lige iduće sezone koji bi na temelju toga profitirao ako osvajač Konferencijske lige, kojemu po Uefinim pravilima pripada plasman u viši europski rang, dakle Europsku ligu, kroz domaće prvenstvo ostvari plasman u Ligu prvaka ili Europsku ligu. Redistribucijom mjesta jedan bi klub profitirao.

Da bi to ostao Dinamo, prema izračunima stranice Football Meets Data, treba se poklopiti pet stvari:

Konferencijsku ligu trebali bi osvojiti Betis (siguran u LP ili EL) ili Chelsea (ako ostane među šest u Engleskoj, trenutačno peti), jedni i drugi imaju prednost nakon prvih polufinalnih utakmica (2-1 odnosno 4-1)

(siguran u LP ili EL) ili (ako ostane među šest u Engleskoj, trenutačno peti), jedni i drugi imaju prednost nakon prvih polufinalnih utakmica (2-1 odnosno 4-1) Dinamo mora završiti drugi u HNL-u, a Rijeka osvojiti i prvenstvo i Kup

mora završiti drugi u HNL-u, a osvojiti i prvenstvo i Kup Porto mora ostati među najbolja tri u Portugalu, trenutačno dijeli treće mjesto s Bragom (82 posto šanse)

mora ostati među najbolja tri u Portugalu, trenutačno dijeli treće mjesto s Bragom (82 posto šanse) Club Brugge mora ostati među najbolja dva u Belgiji, trenutačno pet bodova ispred trećeg (92 posto šanse)

mora ostati među najbolja dva u Belgiji, trenutačno pet bodova ispred trećeg (92 posto šanse) Feyenoord mora biti među tri najbolja u Nizozemskoj, trenutačno tri boda ispred četvrtog (94 posto šanse)

Ako se ispune svi ti uvjeti, Dinamo će, umjesto u prvom pretkolu Europske lige 10. srpnja, europsku sezonu otvoriti dva i pol mjeseca kasnije, u prvom kolu ligaške faze 24. ili 25. rujna.

Kako Dinamo može izravno u play-off Lige prvaka

Drugi način kako bi Dinamo prema europskom koeficijentu mogao profitirati i imati zajamčen nastup (barem) u Europskoj ligi jest da norveški Bodo/Glimt osvoji Europsku ligu pa bi išao izravno u Ligu prvaka, a "modri" bi zauzeli njegovo mjesto u play-offu za Ligu prvaka i preskočili dvije runde kvalifikacija. To bi se, dakako, dogodilo samo ako Zagrepčani osvoje HNL. Ali taj je scenarij bitno manje vjerojatan i jer Norvežani uzvrat polufinala protiv Tottenhama kod kuće čekaju s minusom od dva gola.