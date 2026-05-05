Dino Prižmić bez problema ušao u glavni ždrijeb turnira u Rimu!

Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 79.) bez poteškoća se plasirao u glavni ždrijeb ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje je u utorak u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio Talijana Federica Bondiolija (ATP - 344.) sa 6-2, 6-4. Prižmić je u prvom kolu sa 6-4, 6-3 bio bolji od Luksemburžanina Chrisa Rodescha (ATP - 166.).

Splićanin će ime suparnika u prvom kolu glavnog turnira saznati po završetku svih kvalifikacijskih dvoboja koji bi trebali biti odigrani u utorak.

Prižmić je ove godine prošao kvalifikacije na sva tri Masters 1000 turnira u kojima je nastupio. U Indian Wellsu je potom morao predati meč prvog kola u glavnom turniru Francuzu Arthuru Filsu sredinom drugog seta, a u Madridu je došao do trećeg kola pobijedivši Talijana Mattea Berrettinija i šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona.

Prižmić se u Rimu u glavnom turniru pridružio Marinu Čiliću (ATP - 47.), koji je za suparnika u prvom kolu dobio Amerikanca Marcosa Girona (ATP - 77.).