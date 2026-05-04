Dino Prižmić i Petra Marčinko igrat će na turniru u Zagrebu?

Dvoje 20-godišnjih hrvatskih teniskih reprezentativaca, Petra Marčinko i Dino Prižmić, predvode listu prijava za ovogodišnje, treće izdanje obnovljenog Zagreb Opena, turnira koji objedinjuje ATP Challenger 75 za tenisače i W75 turnir za tenisačice iz kalendara ITF World Tennis Toura, koji će se na zagrebačkoj Šalati održati od 10. do 16. svibnja.

Prižmić bi trebao biti u statusu branitelja naslova osvojenog prošle godine, koji ga je potom "lansirao" prema mnogobrojnim sjajnim nastupima na Challenger Touru u prošloj sezoni te na ATP Touru u ovoj godini, što je rezultiralo probojem Splićanina u društvo prvih stotinu tenisača na pojedinačnoj ATP ljestvici.

No, i u njegovom slučaju, kao i kod Petre Marčinko, postoji mogućnost da se ne pojave u Zagrebu, ako se nađu u drugom tjednu rimskog Mastersa, s kojim se preklapa termin održavanja "Zagreb Opena".

- U svakom slučaju će biti odličan scenarij - ili će otići daleko u Rimu ili će doći na Zagreb Open - rekao je direktor Zagreb Opena Branimir Horvat na današnjoj konferenciji za medije u zagrebačkom hotelu Westin, najavivši nastupe i ostalih mladih hrvatskih tenisačica i tenisača.

Tako su izravno u glavni ždrijeb po plasmanu na ATP ljestvici ušli Luka Mikrut, finalist Zagreb Opena 2024. i Matej Dodig, kojeg je Mikrut te godine pobijedio u polufinalnom dvoboju, a obojica se vraćaju u akciju nakon dvomjesečnog perioda u kojem su morali propuštati nastupe.

Pozivnice za glavni turnir dobili su Mili Poljičak, ovogodišnji dvostruki pobjednik splitskog Challengera, Duje Ajduković, koji je upao u rezultatsku krizu i potreban mu je jedan poticajan rezultat, te Emanuelu Ivaniševiću, 18-godišnjaku koji će od jeseni zaigrati na sveučilišnim natjecanjima u Sjedinjenim Državama. Ako će se otvoriti prostor, među dobitnicima pozivnice mogao bi se naći i Splićanin Josip Šimundža.

U konkurenciji tenisačica nitko, od domaćih predstavnica izravno mjesto u turniru preko plasmana na WTA ljestvici ima samo Petra Marčinko. No, u glavnom turniru će joj se sigurno pridružiti i braniteljica prošlogodišnjeg naslova Zagrepčanka Tara Wuerth te Ana Konjuh, kojoj ni brojne ozljede nisu ugasile želju za igranjem na visokoj profesionalnoj razini.

- Kod Petre polako stvari dolaze na svoje mjesto, sad je već čvrsto među sto najboljih. Super je da imamo Taru koja uvijek fantastično igra u Zagrebu. Tu je Ana, kojoj sam jednom obećao da će uvijek, kad poželi, i kad je spremna i zdrava, učiniti sve da nastupi na našim turnirima. Drago mi je da se javila i da je spremna - rekao je Horvat.

Od stranih imena u turniru tenisača svakako valja izdvojiti dolazak 33-godišnjeg Talijana Marka Cecchinata, igrača koji je 2018. u četvrtfinalu Roland Garrosa zaustavio Novaka Đokovića, a nekoliko mjeseci poslije osvojio i naslov pobjednika umaškog ATP Croatia Opena. Pozivnicu za glavni turnir je zatražio i 30-godišnji Australac Thanasi Kokkinakis, koji se vraća nakon još jedne ozlijede ramena, ali je na kraju prihvatio i pozivnicu za kvalifikacije.

Među govornicima na ovoj konferenciji za medije bio je i proslavljeni hrvatski tenisač i trener Goran Ivanišević koji je zahvalio za podršku turniru od strane gradskih struktura i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, te organizatorima na njihovoj ustrajnosti na održavanju Zagreb Open.

- Hvala Branku što nikad ne odustaje, tako da će ljudi moći uživati u muškom i ženskom turniru. Dođite, podržite nas i uživajte u tenisu - poručio je Ivanišević koji je na proputovanju iz Madrida u Rim.

Organizaciju turnira pohvalili su i pomoćnik pročelnika za sport pri Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Stjepan Crnokić, ravnatelj gradske ustanove "Upravljanje sportskim objektima" Boris Dujmić te izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza Josip Krstanović.

- Ovi turniri su jako bitni za naše sportaše, kao temelj za buduće uspjehe. Nadam se da će njihovi rezultati biti vrhunski kao što su bili prošle godine - istaknuo je Krstanović.

Zanimljivu je "rukavicu izazova" Branimiru Horvatu bacio dugogodišnji gradski sportski djelatnik i pomoćnik ravnatelja ustanove "Upravljanje sportskim objektima" Boro Stipić, koji je uz zagrebačke teniske turnire vezan već više od četvrt stoljeća.

- Kako bi bilo lijepo vratiti dvoranski ATP turnir u Zagreb, u jednu reprezentativnu dvoranu obnovljenog Doma sportova. Neka to bude jedna ideja. Znam, teško je, ali nije neizvedivo. Zagreb je to imao, Zagreb to zaslužuje. Dok se to ne dogodi, "Zagreb Open" na Šalati, uz sudjelovanje tenisačica i tenisača, druga je najbolja opcija - rekao je.