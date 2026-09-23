Dino Prižmić nakon Davis Cupa izborio četvrtfinale St. Tropeza

Dino Prižmić, 21-godišnji hrvatski tenisač, izborio je plasman u četvrtfinale ATP Challenger turnira u francuskom Saint Tropezu nakon pobjede u dva seta protiv Španjolca Davida Jorda Sanchisa.

Prižmić je postavljen za četvrtog nositelja, a španjolskog tenisača. 216. na svijetu, svladao je sa 6-1, 7-6(5). U četvrtfinalu će Prižmić igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Blanchet i Estonac Glinka.

Nakon uvjerljivog nastupa u prvom setu u drugom se Prižmić suočio s problemima. Kod 5-4 vodstva je propustio servis gem za pobjedu, dok je u tie-breaku gubio 1-4. Hrvatski tenisač ipak nije dozvolio odlazak u treći set već je okrenuo situaciju u tie-breaku kojeg je dobio za ukupno slavlje.

Na turniru nastupa još jedan hrvatski tenisač. Borna Gojo je prošao prvo kolo, a u drugom ga čeka meč protiv prvog nositelja, Francuza Titouana Drogueta. Taj se meč igra u nastavku srijede.

ATP Challenger Saint Tropez, 2. kolo:

Dino Prižmić (Hrv/4) - David Jorda Sanchis (Špa) 6-1, 7-6(5)