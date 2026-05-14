Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku nakon sjajnih pobjeda u Rimu, a onda napravio grešku. Sa suvozačevog mjesta je snimao kako auto juri po Zagrebu 130 na sat
Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...
Dino Prižmić imao je najbolje tjedne svoje karijere. Nakon što je u Madridu pobijedio Mattea Berrettinija i Bena Sheltona (šestog igrača svijeta), krenuo je šou na Mastersu u Madridu. Iako je ispao u osmini finala, odigrao je fantastične mečeve, a posebno je odjeknula pobjeda nad Novakom Đokovićem u drugom kolu. U osmini finala zaustavio ga je Hačanov, ali je Prižmić pokazao da ima puno toga pokazati na velikoj sceni.
Hrvatski tenisač se zatim vratio u domovinu, a onda napravio jednu životnu "neprisiljenu" pogrešku. Na njegovom Instagram storyju objavljen je video kako on u autu sjedi na suvozačevom mjestu i snima vozača koji po ulicama Zagreba juri 130 kilometara na sat. Identitet vozača nije poznat, ali kazne za prebrzu vožnju su jako velike.
Prema propisima u Republici Hrvatskoj, vožnja brzinom većom od 130 km/h na cesti gdje je ograničenje 50 km/h smatra se prekoračenjem brzine za više od 50 km/h u naseljenom području. Zakon o sigurnosti prometa na cestama za takav prekršaj predviđa novčanu kaznu u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. To znači da vožnja od 130 km/h ili više na mjestu gdje je dopušteno najviše 50 km/h spada među najteže oblike prekoračenja brzine u naselju.
Osim novčane ili moguće zatvorske kazne, vozaču se po pravomoćnosti odluke upisuje i šest negativnih prekršajnih bodova. U slučaju ponavljanja istog prekršaja drugi put, određuje se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci, dok se za treći i svaki idući prekršaj izriče zabrana od najmanje godinu dana.
