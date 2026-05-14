Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku nakon sjajnih pobjeda u Rimu, a onda napravio grešku. Sa suvozačevog mjesta je snimao kako auto juri po Zagrebu 130 na sat

Dino Prižmić imao je najbolje tjedne svoje karijere. Nakon što je u Madridu pobijedio Mattea Berrettinija i Bena Sheltona (šestog igrača svijeta), krenuo je šou na Mastersu u Madridu. Iako je ispao u osmini finala, odigrao je fantastične mečeve, a posebno je odjeknula pobjeda nad Novakom Đokovićem u drugom kolu. U osmini finala zaustavio ga je Hačanov, ali je Prižmić pokazao da ima puno toga pokazati na velikoj sceni.

Hrvatski tenisač se zatim vratio u domovinu, a onda napravio jednu životnu "neprisiljenu" pogrešku. Na njegovom Instagram storyju objavljen je video kako on u autu sjedi na suvozačevom mjestu i snima vozača koji po ulicama Zagreba juri 130 kilometara na sat. Identitet vozača nije poznat, ali kazne za prebrzu vožnju su jako velike.

Prema propisima u Republici Hrvatskoj, vožnja brzinom većom od 130 km/h na cesti gdje je ograničenje 50 km/h smatra se prekoračenjem brzine za više od 50 km/h u naseljenom području. Zakon o sigurnosti prometa na cestama za takav prekršaj predviđa novčanu kaznu u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. To znači da vožnja od 130 km/h ili više na mjestu gdje je dopušteno najviše 50 km/h spada među najteže oblike prekoračenja brzine u naselju.

Osim novčane ili moguće zatvorske kazne, vozaču se po pravomoćnosti odluke upisuje i šest negativnih prekršajnih bodova. U slučaju ponavljanja istog prekršaja drugi put, određuje se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci, dok se za treći i svaki idući prekršaj izriče zabrana od najmanje godinu dana.

