Dino Rađa: Jadnici, smeta vam najveći sportski uspjeh Splita...

Prošla su tri desetljeća otkad je splitska "Jugoplastika" podigla pehar prvaka Europe u košarci pobjedom protiv Maccabija u Münchenu, u tadašnjem finalu Kupa prvaka. Tisuće ljudi dočekali su prvake na rivi, cijela je bivša država bila ponosna na svoje prvake. Ponosni su i danas...neki.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije dva tjedna u Dominisovoj ulici u Splitu osvanuo je mural u čast "žutih", no u petak je mural "obrisan" kao da ga i nije bilo. Uradili su to gradski komunalci po nekoj višoj direktivi.

To je posebno povrijedilo Dinu Rađu. Jednoga od najbitnijih igrača te nepobjedive momčadi, simbola splitske i hrvatske košarke. Najboljeg brenda 20. stoljeća. Dino se obratio splitskim čelnicima preko Facebooka, a objavu prenosimo u cijelosti..

Gadite mi se jadnici neostvareni koji nikad u životu niste ništa napravili. Najveći uspjeh van je podizanje članske iskaznice neke stranke. Jedino šta znate je prodavanje crvene i crne magle da prikrijete svoja sranja. Ne smeta van šta dom omladine nije dovršen već 40 godina, ne smeta van stadion i bazeni koji se raspadaju, ne smeta van “metro” šta vozi jednog ipo čovika dnevno, ne smeta van šta triba uru vrimena liti za proć kroz luku, ne smeta van šta 20 godina ne možete spojit Trogir i Omiš, ne smeta van nedovršena arena već desetak godina, ne smeta van Marjan koji ste nemaron devastirali. Ali van smeta NAJVEĆI SPORTSKI USPJEH U POVIJESTI GRADA. Niste zaslužili da van i'ko dođe na proslavu. Ja prvi ne bi' doša da nije Bože, Srete, Sobina i onih par 'iljada istinskih ljubitelja koji će doći u nedilju u dvoranu pozdraviti ekipu. Bljak.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Da stvar bude gora, sve se ovo događa samo nekoliko dana prije objave knjige "Prvoplastika", autora Marija Garbera, o najvećem uspjehu Jugoplastike i 30 godina od prvog naslova. Na promociji knjige očekuju se bivši igrači Jugoplastike, a kao što je napisao u objavi, doći će i Dino Rađa, iako, kako piše, najradije ne bi.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Rađa je objavio da će doći samo zbog " Bože, Srete, Sobina...". Božo je Božidar Maljković, trener i tvorac te momčadi, koji je s 'klincima' pokorio Europu. Riječ je o jednom od najvećih trenera svih vremena, koji je i danas omiljen u Splitu.

- Split je zaista poseban grad. Znate da svatko ima svoj klub kojeg više od svih nosi u srcu, za mene je to ovaj klub. Za mene će to uvijek biti Jugoplastika. Ne samo radi trofeja, povijesti, košarke, već i zbog posebnog načina života, prijateljstava koja sam ovdje stekao za čitav život. Kao i na način na koji me je Split dočekao nakon svega, onaj pljesak kojeg sam dožvio kao trener Panathinaikosa, kad sam prvi put nakon rata došao u Split, i danas u meni izaziva emocije. U Splitu su se 'skućili' mnogi koji nisu rodom odavde, tako se i ja dijelom svog bića osjećam Splićaninom. Bez pretjerivanja, u Splitu se osjećam kao u svojoj kući - rekao je Božidar Maljković.

Srete je Zoran Sretenović (54). Kad je Božo Maljković kao malo poznati trener stigao na Gripe, poželio je iz Crvene zvezde dovesti – playmakera, poziciju na kojoj je Jugoplastika bila deficitarna. I doveo je Sretenovića. Crvena zvezda nije radila probleme jer je na toj poziciji imala Zorana Radovića, Stevana Karadžića, Bobana Jankovića.... Srete je došao i s Jugoplastikom osvojio naslov prvaka Europe, dogurao do reprezentativnog dresa, uzeo zlato na Euru u Rimu...

- Došao sam s Maljkovićem, bilo je to ljeto 1986., a otišao sam 1991... Osvojili smo sve titule, a ja sam pronašao u Splitu i ljubav svog života, moju Nadu. Proveo sam pet nezaboravnih i divnih godina u Splitu - kaže Sretenović, koji je kod prvog naslova imao 24 godine i bio je jedan od najstarijih u momčadi.

- Bili smo klinci, znali smo da smo dobri, ali nismo znali koliko.Nitko nam nije davao šanse da osvojimo naslov.. Bili smo sjajni, Dino, Toni...

Sobin je Goran Sobin (56), splitska košarkaška legenda, centar koji je ostavljao srce na terenu.

- Izvanredan čovjek, rijetko se nalazi takva dobričina. Nije bio zvijezda, ali je bio vrlo pouzdan i zahvalan. Uvijek nam je čuvao leđa. Bio je ribar, često nas je zvao da s njim vučemo mreže i tako nas izvukao iz situacija u kojima smo bili opterećeni košarkom. - rekao je jednom Dino Rađa.