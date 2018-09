Dino se sjetio prijatelja Mosora pa otkrio što piše na prstenu...

Dino Rađa ušao je u Kuću slavnih i postao tek osmi europski i treći hrvatski košarkaš, nakon Dražena Petrovića i Kreše Ćosića, koji je dobio najveću moguću počast u košarkaškom svijetu.

U svojoj posljednjoj objavi na Facebooku sjetio se baš njih dvojice uz priložene fotografije svoje nove 'igračke', HOF prstena, koji nosi svoju posebnu poruku.

Da se opet rodim ja, isti put bi izabra, piše na prstenu, a evo što je napisao uz spomenute fotografije.

Evo za kraj price iz Springfield-a. Tri dana je bilo jako naporno. More obaveza, more prijatelja i poznanika. Sa svakin triba provest vrime pa se u tome izgubis. Jedva cekan doc doma u svoj krevet se naspavat par dana pa onda pravac Osijek u nove radne pobjede. Sve skupa bilo je nezaboravno za mene a posebno za klince koji su bili u prilici druzit se sa NBA igracima. Sinoc in je Ray Allen drza predavanje 10 minuti. Sve sta in ja govorin godinama ali lipo je bilo cut od njega. Njih dva ka hipnotizirani. Jos lipse je bilo osvjezit uspomenu na Kresu i Drazena. Sve bi da da su mogli stat na binu iza mene s Larry-em, iako znan da se tamo negdi skupa s mojon materon i Mosoron vesele. Zdravi i veseli bili.

Evo za kraj price iz Springfield-a. Tri dana je bilo jako naporno. More obaveza, more prijatelja i poznanika. Sa svakin... Posted by Dino Rađa official on Sunday, September 9, 2018

Uz Rađu novi članovi Kuće slavnih postali su i Ray Allen, Jason Kid, Maurice Cheeks, Steve Nash, Grant Hill, Charles "Lefty" Driesell, Tina Thompson, Charlie Scott, Ora Mae Washington, Rod Thorn, Rick Welts te Katie Smith. Nema dvojbe i mnogi se slažu da je upravo ova generacija za sada najjača po imenima otkad se košarkašima odaje ovakva počast.

- Kakva je čast predstavljati Split i Hrvatsku na ovakvom mjestu u ovakvom trenutku - rekao je Rađa uoči ceremonije.