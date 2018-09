Rađa zaboravio 'drugog oca' u govoru pa onda sve oduševio...

Noćas oko tri sata ujutro po hrvatskom vremenu ušao je legendarni splitski centar Dino Rađa u košarkašku Kuću slavnih gdje su već košarkaške veličine poput Jordana, Chamberlaina, Birda, Petrovića, Ćosića, Sabonisa, Magic Johnsona...

Postao je tek osmi europski i treći hrvatski košarkaš, nakon Dražena Petrovića i Kreše Ćosića, koji je dobio najveću moguću počast u košarkaškom svijetu, a već neko vrijeme posvećuje objave na svom Facebooku svojim velikim košarkaškim prijateljima i onima koji su mu pomogli u ostvarivanju velike karijere.

Jedan od takvih i Zoran Grašo, evo što je njemu posvetio nakon što ga je zaboravio u govoru pri ulasku u Kuću slavnih.

Sve velike utakmice koje san odigra ne mogu te pripremit za ovako nesto. Nisan tija citat sa blesimetra jer to nisan ja. Uvik san smatra da je ona prva misao najiskrenija i time se vodin. Kad san priprema govor izasa je u dvi minute i napisan na papir. Medjutim kad dodjes gori na binu koliko god pazija na sve uvik nesto zajebes. Emocije te izbace iz ritma ma kako da se sprema. Tako mi je izgorija osigurac obitelji Graso i nisan ih spomenija. Zoran Graso zvani Brkica je sudjelova u mom odgoju mozda i vise od roditelja jer san u dvorani boravija vise nego doma. Kako kosarkaskom odgoju tako i onom puno vaznijem ljudskom. On je taj koji me izbacija iz prve momcadi zbog zalivanja vodon. Kako mi je samo opra usi kad san u hotelu Lero tija mraknit sugaman. More takvih odgojnih situacija. Naucija me prve centarske pivote koje san kasnije doktorira. Inace smo od prvih dana nenormalno bili povezani. Sva ta ekipa kadetsko- juniorska koju je on trenira je morala dolazit kod njega doma na baustelu posli treninga. Nosit cigle i pomoc gradit kucu. Medju nama je uvik bija odnos otac- sin a sa njegovon dicon koje san upozna kad su imali 7-8(Petar) i misec dana (Buga) iman odnos brata i sestre. Kad bi krenija pricat njegove pizdarije nebi stalo u 4 knjige. Samo par cu nabacit.

Prvenstvo Hrvatske u Slavonskom brodu. Nocni vlak, u kupeu Videka i ja. Piva Neno Po sumama i gorama u neko gluvo doba noci. Uleti Brkica ljut ka pas i vikne. Jeli ovo prvenstvo Hrvatske ili sindikalni izlet. 😂😂😂

Trening jedan na Gripe svirne on pocetak i svi se okupe oko njega a taj isti Videka zvace jabuku. Ovaj ga u nevjerici gleda i kaze. Neno moj a zamisli da sad jedan donese cevape, drugi kilo janjetine a treci malo brzola i pomfrita.

Cirkus s njime uvik.

Vec 36 godina mi uveseljava zivot, kod njega ulazin kad ocu bez najave i jednostavno obozavan moga Brkicu,njegovu Snjezu,brata Petra i malu Bugicu. Fala van sta postojite bas takvi kakvi ste