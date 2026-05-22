Dion Drena Beljo proglašen je najboljim igračem sezone HNL-a

Dinamov napadač Dion Drena Beljo dobio je još jedno priznanje uoči posljednje utakmice sezone protiv Lokomotive nakon koje će 'modri' slaviti duplu krunu. Beljo je dobio nagradu za najboljeg igrača HNL-a. Napadač 'modrih' ove sezone je skupio 48 nastupa i zabio čak 38 golova, uz šest asistencija. Izbornik Zlatko Dalić stavio ga je na pretpoziv za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ 14. godinu zaredom uspješno je organizirala i provela glasanje za Trofej Nogometaš, tradicionalnu i prestižnu nagradu u kojoj nogometaši i treneri HNL-a međusobno biraju najbolje pojedince i momčad prvenstva.

To je ujedno jedini relevantan i objektivan izbor u Hrvatskoj, što nagradi daje posebnu težinu. Prebrojavanjem glasačkih listića, u kojima su glasala 224 igrača i 50 trenera zajedno sa svojim stručnim stožerima iz svih deset klubova HNL-a, ovogodišnji laureati su:

Najboljih 11 HNL-a:

Marko Malenica (Osijek)

Marko Pajač (Lokomotiva)

Scott McKenna (Dinamo)

Sergi Dominguez (Dinamo)

Ante Oreč (Rijeka)

Josip Mišić (Dinamo)

Luka Stojković (Dinamo)

Toni Fruk (Rijeka)

Dion Drena Beljo (Dinamo)

Marko Livaja (Hajduk)

Jakov Puljić (Vukovar)

Druga momčad HNL-a su:

Dominik Livaković (Dinamo)

Bruno Goda (Dinamo)

Stjepan Radeljić (Rijeka)

Dario Marešić (Hajduk)

Frane Maglica (Varaždin)

Thiago Dantas (Rijeka)

Miha Zajc (Dinamo)

Rokas Pukštas (Hajduk)

Iuri Tavares (Varaždin)

Aleksa Latković (Varaždin)

Monseuf Bakrar (Dinamo)

Najbolji igrač HNL-a u sezoni 2025./2026.: Dion Drena Beljo sa 78 glasova ispred Josipa Mišića i Marka Livaje.

Najbolji mladi (U-21) igrač HNL-a u sezoni 2025./2026.: Adriano Jagušić sa 72 glasa ispred Sergija Domingueza i Rokasa Pukštasa.

Najbolji vratar Hrvatske u sezoni 2025./2026.: Dominik Livaković sa 159 glasova ispred Ivora Pandura i Dominika Kotarskog.

Najbolji trener HNL-a u sezoni 2025./2026.: Mario Kovačević s 20 glasova ispred Gonzala Garcije i Nikole Šafarića.

Za najbolji travnjak izabrana je Opus Arena sa 177 glasova.