Direktor Cibone: Isplatili smo igračima pet plaća. Prošle godine je prihod bio 2,1 mil. €

Prolaze godine, mijenjaju se igrači pa i uprave, ali Cibona već godinama stoji na mjestu. Točnije, na rubu egzistencije, s opustošenom blagajnom i s nepoznanicom što donosi budućnost. Malo toga je promijenila i nova uprava na čelu s direktorom Tomislavom Šerićem koja je nastojala oživjeti klub i opet napuniti tribine Draženova doma, ali kratko je taj entuzijazam potrajao jer klub je već na početku sezone pokazao kakva mu je sudbina. Grčevita borba za ostanak u ABA ligi i gram šanse za osvajanje domaćih trofeja.

Šerić je u utorak stao pred medije i opisao što je sve iza njih, ali i što ih čeka u borbi da hrvatskog velikana vrate tamo gdje pripada.

- Cibona je najveći košarkaški brend u cijeloj regiji i ova borba koju prolazimo je jako važna kako za zagrebačku tako i za hrvatsku košarku. Prije dvije godine, kada je ova uprava stupila na dužnost, bila je katastrofalna situacija, bila je to spaljena zemlja. Bili smo blokirani 239 dana u nizu i započela je stečajna procedura. Nismo mogli servisirati svoje obveze, bila je vrlo teška situacija pa smo vam htjeli iznijeti trenutačne rezultate i što očekujemo u narednom razdoblju. Ne smijemo dozvoliti da Cibona izgubi dio onog što je nateže steći, što mnogi klubovi pokušavaju a nitko nije uspio postići na razini Cibone, a to je vrijednost brenda i tradicije koja okružuje ovaj klub. Nakon sve ove borbe tražimo finalno rješenje za koje su određena sredstva - rekao je Šerić.

Otkrio je i prihod kluba u posljednje dvije godine.

- Tu su dvije brojke najvažnije. Godine 2023. prihod je bio 1,1 milijuna eura, a u 2024. on je iznosio 2,1 milijuna eura. Imali smo značajan rast iz svih izvora jer nam je financijska stabilizacija bila najvažnija. Sve kreće od financija i onda možemo imati i rezultate. Sjetit ćete se da smo jednu sezonu domaće prvenstvo morali igrati s pet seniora zato što smo morali biti vrlo kruti u financijskom smislu i nismo smjeli dozvoljavati dodatne probleme i onda smo se morali sabiti i uspjeli smo realizirati i te minimalne sportske ciljeve. Ako su nam operativni rashodi bili manji od 1,5 milijuna eura operativna dobit u 2024. je bila 515 tisuća eura. U najtežoj sezoni Cibone, mislim da nema teže od ove, ostvarili smo dobit od 515 tisuća eura. No, revizori su nam rekli da u izvješće svakako moramo staviti staviti sve potencijalne gubitke sudskih sporova. Imamo jednokratnu rezervaciju za dugove od prije. Da nije bilo prethodnih godina, prošle godine bi rezultat bio 515 tisuća eura. Zbog rezervacija potencijalnih dugova iz prošlosti morali smo rezervirati lani 1,375 milijuna eura što je dovelo do negativnog rezultata u bilanci.

Ako je vjerovati njegovim tvrdnjama, pozitivni pomaci u financijama definitivno daju vjetar u leđa za budućnost, što se tiče opstanka kluba, ali i većeg ulaganja u momčad.

- Cibona od sljedeće godine ne smije igrati sezone u kojima se samo spašava i u kojima samo tražimo način kako da financijski posložimo klub. I zbog toga mi ne smijemo ući u ljeto kao prošle godine i moramo doći do 1,6 milijuna eura da bismo sredili situaciju u klubu. Naravno, to ne znači da smo platili sve dugove nego da smo uspjeli postići dogovor s vjerovnicima i da sigurno možemo ići dalje i graditi sportske rezultate. Držim da to nije velik iznos za klub ali moramo prekinuti ovu negativu oko kluba. Imamo pozitivne vijesti i nadamo se tom posljednjem koraku - rekao je Šerić.

Oglasio se i o plaćama.

- Plaće igračima smo isplatili pet od sedam. Plan je da to zatvorimo do kraja sezone. Moramo naći finalno rješenje, a to je novac. Kako ga nabaviti? Kroz preoblikovanje ili na neki drugi način.

Što se preoblikovanjem, zanimalo je prisutne.

- Za to je potrebno dovršiti revizorsko izvješće pri čemu Grad mora dati svoje mišljenje. Potrebno je, jasno, i pismo namjere investitora. Pretpostavljam da će to Grad vrednovati. Moram se zahvaliti Gradu i da oni nisu imali strpljenja u nekim trenucima mi ne bismo preživjeli. Zahvaljujem i vjerovnicima i zahvaljujem im na strpljenju i pozivam ih da imaju još malo strpljenja. Mi pokušavamo biti što je otvoreniji i iskreniji u stvarnim mogućnostima i to nas, na neki način, održava. Da bi se sportski rezultat postigao potrebni su novci. Mi smo morali konsolidirati financije i rezultat je patio zbog toga. Mi i dalje imamo najviše sportske ciljeve. Ovaj klub mora imati tri do pet milijuna eura da bi nastupao u ozbiljnim europskim natjecanjima i to je naš cilj. Tko god bio ovdje.

Dakle, tih 1,6 milijuna eura su jednokratni iznos za trajno popravljanje situacije u klubu?

- Da možemo planirati "cash flow", pregovarati s vjerovnicima, da možemo servisirati obveze i slično. Recimo, mi u ove dvije godine nismo dali niti jednu zadužnicu jer nas je to ubijalo. Blokade računa su najveći problem, to je čak bio najveći problem ovog kluba. Mi niti jednu zadužnicu nismo dali u zadnje dvije godine.

S koje adrese bi mogle doći ta sredstva?

- Razgovaramo na puno mjesta. Svi koraci su dosad bili teži od ovoga što ne znači da je gotovo. Imali smo puno težih koraka. Sjetite se igranja s pet igrača samo da bi zadržali tu priču o tome da nema stvaranja novog odljeva novca kroz zadužnicu. Pod svaku cijenu smo to morali konsolidirati i mislim da smo uspjeli, koliko-toliko.

Što je s investitorima?

- Oni su aktivni, javljaju se. Koliko vidim, želja postoji no tek kada novci dođu onda mogu reći da su stigli.

Koliko je došlo novca s njihove adrese nakon prvog ulaganja od 1,5 milijuna eura?

- Pretpostavljam da je došlo 300 tisuća eura u posljednje dvije godine, otkako sam ja tu. Nisu bile posložene sve stvari jer ljudi nisu imali povjerenja, sada ga imaju više zbog ovoga o čemu danas pričamo.

Kada bi se nabaviti tih 1,6 milijuna eura, koliko bi Cibona mogla imati proračun u sljedećim sezonama?

- Rekoh već, ovaj klub treba imati od tri do pet milijuna eura da bi igrao ozbiljna natjecanja i to je minimum koji Cibona zaslužuje i ne smije se zadovoljiti s manje. Hoće li to biti u prvoj godini ne mogu jamčiti, no ti planovi se razrađuju i vjerujemo da se može.

Što ako Cibona po plasmanu u domaćem prvenstvu bude iza Cedevite Junior i ne bude više dobivala novac, kao dosad, sa stavke kluba od gradskog značaja?

- Mislim da takav pravilnik ne postoji. Druga stvar, bilo bi smiješno reći da Cibona nije klub od gradskog značaja. Bez obzira na to imamo mi i sportske ciljeve i priliku boriti se za prvaka Hrvatske. Mi ne odustajemo od naših sportskih ciljeva. Uz sve neke pogreške i nespretnosti i realne okolnosti, guramo naprijed. Cibona je klub od gradskog značaja. Ne znam zašto bi drugačije o tome uopće pričali.

Zbog čega se članovima kluba navijača ne želi poslati popis članova Skupštine, a to je obećano?

- Ispričavam se, bit će poslano.

Bili ste nedavno u Dubaiju, jeste li zadovoljni u poslovnom smislu?

- Zadovoljan sam u poslovnom smislu. Poslovni pregovori uvijek izgledaju da se puno toga odvija, ali sve kulminira samo u jednom trenutku. Ja obavljam puno razgovora, ne uspije uvijek sve. Nema jamstva ni za što, no razgovore treba voditi.

Hoće li Cibona igrati Drugu ABA ligu ako se dogodi da loše prođe u mogućem razigravanju za ostanak s drugoplasiranom momčadi iz nižeg ranga?

- Nećemo mi nikad igrati ABA dva ligu. To se neće dogoditi.

Jedno je vaš optimizam, a drugo je ono što se može dogoditi?

- Recimo to onda da neće sa mnom igrati Drugu ABA ligu - zaključio je Šerić.