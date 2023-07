Direktor Leipziga: Gvardiol nam je rekao da želi otići u Man. City

Danas, sutra, za tjedan ili mjesec dana, Joško Gvardiol (21) postat će novi igrač Manchester Cityja. Bez sumnje. Transfermarkt čak ide toliko daleko da je sa "100%" označio vjerojatnost njegova transfera u momčad Pepa Guardiole.

Stoper 'vatrenih' već je dogovorio osobne uvjete s 'građanima' te čelnicima Leipziga izrazio svoju želju o nastavku karijere.

- Mogu potvrditi da su nam Joško Gvardiol i njegovi zastupnici kazali o njegovoj želji da ode u Manchester City - kazao je sportski direktor Leipziga Max Eberl u intervju za Leipziger Volkszeitung.

Zašto se onda toliko odugovlači s transferom? Englezi nude 90 milijuna eura, Nijemci ga ne puštaju ispod 100, a njima se nigdje ne žuri... Leipzig može odugovlačiti koliko god želi, odnosno dok ne dobije što želi, jer novca mu ne fali, ovog ljeta su samo od Dominika Szoboszlaija (Liverpool) i Christophera Nkunkua (Chelsea) zaradili 130 milijuna eura. A prema njihovim tvrdnjama, najradije ni ne bi prodali Joška.

Jedno je sigurno, Gvardiol postaje najskuplji stoper u povijesti nogometa, čeka se samo "here we go" Fabrizija Romana.