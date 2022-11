Direktor Osijeka razočarao navijače: Kad ćemo na Pampas? Ništa od otvorenja prije travnja

Igrači Osijeka broje posljednje utakmice u Gradskom vrtu, a njihov novi dom Pampas izgleda sve ljepše i poprima polako svoje konture. Radnici su nedavno započeli s postavljanjem stolica u bojama kluba. Na jednom dijelu tribina su i postavljene, no pričekat će se još malo na potpuno ušminkavanje cijelog stadiona.

Prvotni plan bio je da se stadion izgradi do 2020. godine, rok je pomican nekoliko puta, a ni ovaj put neće uspjeti ispoštovati prognoze koje su najavljivale otvorenje stadiona za početka proljetnog dijela sezone. Kako stvari stoje, Osijek će 21. siječnja 2023. godine u 18. kolu HNL-a ugostiti Rijeku u Gradskom vrtu, a kada će na Pampas, i dalje je teško reći. Ovaj put nisu problem radovi, stadion će biti gotov, već dozvole. Pitanje je hoće li to biti uopće ove sezone.

- U siječnju ili veljači građevinski bi trebao biti potpuno završen. Riječ je o kapitalnom objektu koji treba udovoljiti brojnim zakonskim aktima, a te će se obveze rješavati do ožujka. Još nemamo konačnu odluku kada ćemo i na koji način otvoriti stadion, ali sigurno je da će stadion biti otvoren utakmicom NK Osijek. Stalo nam je da to bude događaj koji će se pamtiti i zato ćemo učiniti sve kako bismo izbjegli bilo kakve pogreške. U ovom trenutku najvažnije je potpuno završiti izgradnju, a kada se to ostvari, lako ćemo donijeti odluku o tome kada i na koji način ćemo ga otvoriti. Zato mi je teško reći kada ćemo odigrati prvu utakmicu na Pampasu, ali siguran sam kako to neće biti prije travnja sljedeće godine - rekao je direktor Osijeka Vlatko Čohar za Glas Slavonije.

Foto: Bijelo plava birtija/Facebook

Kako god, stadion već sada izgleda veličanstveno za hrvatske prilike i konačno je Osijek dobio dom kakav zaslužuje. Dolazak navijača na utakmice više neće ovisiti o vremenskoj prognozi. Moći će se udobno smjestiti na sjedalice i uživati u nogometu, bez kabanica, kišobrana i bojazni od kiše.

Dolazak navijača na utakmice više neće ovisiti o vremenskoj prognozi. Moći će se udobno smjestiti na sjedalice i uživati u nogometu, bez kabanica, kišobrana, bez prijetnje kiše jer konačno je krov osvanuo.

Radovi na novom stadionu počeli su prije točno četiri godine, u kolovozu 2018., krčenjem i nasipavanjem zemljišta na kojem se sad jasno vide obrisi zdanja od 13.005 sjedećih mjesta. Prvotno je Pampas trebao biti gotov do kraja 2020., ali gradnja se zakomplicirala i rokovi su pomaknuti nekoliko puta.

Foto: Bijelo-plava birtija/Facebook

Dotaknuo se i Renea Pomsa, koji je naslijedio Nenada Bjelicu i preporodio klub. Osječani su se približili vrhu i zasjeli na treće mjesto, a sve je izvjesnije kako će Poms potpisati novi ugovor. Aktualni ga veže do kraja sezone.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Rene je neočekivano dobio priliku i pokazao se kao odlično trenersko rješenje. Na početku, u javnosti možda nije izgledalo kao da ima našu punu podršku, ali bio je to osjetljiv trenutak u kojemu smo mogli sve dobiti ili sve izgubiti. Srećom, s Reneom smo sve dobili. Način na koji smo igrali i rezultati koje smo postizali daju nam za pravo da kažemo kako je on dobro rješenje za nas. Zato nećemo dopustiti da ga izgubimo. Razgovori s Reneom oko novog ugovora su obavljeni, praktički je sve dogovoreno, pa očekujem kako ćemo ga potpisati u prvim danima priprema za drugi dio sezone, što znači početkom prosinca. Priliku za daljnje dokazivanje apsolutno je zaslužio, a ugovor će vrijediti do ljeta 2024. godine. Novi njegov ugovor po svemu se uklapa u novu financijsku strategiju kluba - rekao je Čohar.

Najčitaniji članci