Direktor Seville potvrdio: Rog najvjerojatnije dolazi u klub...

Joaquín Caparrós sportski direktor Seville, upitan o mogućem dolasku Marka Roga, rekao je u ponedjeljak kako je njegova „obveza uvijek gledati kako se može pojačati momčad“. „Još uvijek je puno vremena do kraja prijelaznog roka - izjavio je na konferenciji za medije uoči kup utakmice protiv Bilbaa.

Ovaj mjesec se otvorio zimski prijelazni rok te će trajati do 31. siječnja.

Rog s Napolijem ima ugovor do ljeta 2023. godine. Za drugoplasiranu momčad talijanskog prvenstva sudjelovao je ove sezone u 11 utakmica provevši na travnjaku svega 337 minuta.

- Da, on je zainteresiran za prelazak iz Napolija u Sevillu. Realno je da ode ondje ovaj mjesec - rekla je u utorak osoba bliska igraču, upoznata s razgovorima, zamolivši da ostane neimenovana. Rog nije bio dostupan za komentar.

Napolijev trener Carlo Ancelotti rekao je u subotu na konferenciji za medije u Napulju kako je „moguće da Rog ode na posudbu no da to još uvijek nije sigurno“. Napolijev predsjednik Aurelio De Laurentiis bio je rekao dan ranije novinama ABC kako se brojni klubovi interesiraju za Roga no da prvo mora razgovarati s Ancelottijem prije eventualne odluke o transferu.

„Brzo ću doći u Italiju (iz Los Angelesa) kako bih se sastao s Ancelottijem. Tada ćemo znati kakvu odluku donijeti“, rekao je De Laurentiis ne preciziravši kada se vraća u Napulj. Rog u nedjelju nije ulazio na teren u utakmici osmine finala kupa u kojoj je Napoli s 2-0 pobijedio Sassuolo.

- Puno je zainteresiranih klubova no na prvom je mjestu Napoli te želim čuti što o tome misli trener - rekao je De Laurentiis dodavši da njegova filozofija nije kupovati igrače pa ih onda posuđivati drugim klubovima.

Talijanski mediji su prošli tjedan spomenuli i interes Schalkea, Fiorentine i Parme.

Napoli je Roga bio kupio iz zagrebačkog Dinama u ljeto 2017. godine za 13 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. Momčad s juga Italije nalazi se na drugom mjestu u prvenstvu s 9 bodova zaostatka za vodećim Juventusom.

- Ja mislim da će na kraju otići u Sevillu - kaže jedna osoba koja poznaje Roga zamolivši da ostane neimenovana.

Sevilla se nalazi na trećem mjestu u španjolskom prvenstvu s 10 bodova zaostatka za vodećom Barcelonom. Na korak je do prolaska u četvrtfinale kupa nakon gostujuće pobjede od 3-1 u prvoj utakmici osmine finala protiv Athletic Bilbaa dok će u 1/16 finala Europske lige igrati protiv Lazija.

Cilj kluba sa Sánchez Pizjuána je izboriti nastup u Ligi prvaka, ili osvajanjem Europske lige ili zauzimanjem jednog od četiri vodeća mjesta u prvenstvu. Prošli tjedan je dovela 23-godišnjeg napadača Munira El Haddadija iz Barcelone te 20-godišnjeg stopera Maximiliana Wobera iz Ajaxa. Obojica su potpisala ugovor do ljeta 2023. godine.