DIVERZIJA TORCIDE Kako su zapalili transparent Bad Blue Boysa? Ove se teorije šire...

Derbi Dinama i Hajduka gorio je u pravom smislu riječi! Torcida preuzela odgovornost za požar na sjeveru Maksimira, a teorije o tome kako su to izveli kruže među navijačima
Derbi Dinama i Hajduka možda nije imao rezultatski naboj jer je prvenstvo odavno riješno, ali je itekako imao jaki navijački naboj. Vidjelo se to još uoči utakmice, kad je s razglasa zasviralo "E, moj druže beogradski" Jure Stublića, valjda kao aluzija na dopisivanje vođe Torcide Zagreb s Grobarima, a potom je cijeli stadion, dakako osim juga, pjevao: "Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".
Ipak, odgovor torcidaša nije trebalo dugo čekati. I nije ga očekivao baš nitko. Gorio je udarni transparent Bad Blue Boysa pod sjevernom tribinom, mnogi su pomislili kako su ga zapalili slučajno Dinamovi navijači sami, baš kao i u svibnju 2022. na istom mjestu. No potom su na južnoj tribini, gdje je bila Torcida, osvanuli transparenti: "Zadnji derbi ste izdimili (na Dan žena na Poljudu Boysima su podmetnuli ružičaste dimne bombe, op.a.), ali zato sad gorite. Imate opet je*enog materijala za galeriju" i "Gori BBBaja".
Hajdukova navijačka skupina tako je neizravno preuzela odgovornost za požar na sjeveru Maksimira, ali mnogi se pitaju kako su to izveli?! Navijačkim kanalima do novinara su došle razne teorije, a ovo su neke od njih.
Prema prvoj, Torcida je upala na sjever prije nekoliko dana i postavila prskalice koje su aktivirali na daljinu, prema drugoj teoriji riječ je o zapaljivoj tekućini koja je izazvala požar, prema trećoj, doduše prilično nevjerojatnoj, radi se o dronu koji je raspršio plamen. Prema četvrtoj teoriji, Torcida je podno sjevera imala svoje članove prerušene u redare koji su potpalili transparente.
Kako god, transparent Boysa brzo je zahvatila vatra, a potom se dio njihovih članova spustio na stazu i naredio da brže-bolje skupe transparent i spase što se spasiti da. A sve se to dogodilo na utakmici visokog rizika, ravno pred policijom koja redovito dežura u zgradi na sjeverozapadu stadiona. I koja je do poluvremena dvojicu muškaraca odvela sa stadiona.
