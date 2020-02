Divljao uoči parade Chiefsa pa ga 'imobilizirali' i složili na pod

Igrači Kansas City Chiefsa burno su proslavili pobjedu na Super Bowlu protiv San Francisca (31-20). Gradske glavešine pripremile su im paradu kakva i priliči osvajačima najelitnijeg natjecanja u američkom nogometu.

Potrpali su se igrači i stručni stožer kluba u nekoliko crvenih buseva. Šampanjac je tekao ulicama, a razdragani navijači pokušavali su dotaknuti svoje idole preko ograde. Posebno oduševljenje izazvao je quarterback Patrick Mahomes (24) koji je jednom dječaku bacio loptu, a ovaj ju je uspio uhvatiti.

Sve je bilo dobro osigurano, policije je bilo na svakom koraku, ali ipak, morali su odraditi više posla no što su predvidjeli. Naime, jedan neoprezni vozač dao se u bijeg, a lovilo ga je nekoliko vozila pod rotirkama. Zbilo se to tri sata prije parade.

Things are going well at the Chiefs parade pic.twitter.com/7Z2gOe71Sv