Divni derbi Della Učka: 'Profina' moćna Rijeka i nikad jača Istra!

Rijeka i Istra nisu iste nogometne dimenzije. Veličina gradova, broj stanovnika, tradicija, iznosi ulaganja, tradicionalne ambicije... Sve je to, jednostavnom logikom, na strani Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bijelih snova

Jedino što nema ama baš nikakve logike je navijačka netrpeljivost između Armade i Demona. Otkad je Primorja i Istre, Primorci u Istri i Istrani na Kvarneru osjećaju se - kao doma. Jer je to: normalno. Samo ta navijačka sub-"kultura" ponekad nameće besmislene negative i sukobe.

Ali, usijane glave i nogometna tradicija na stranu, u subotu nam se sprema možda i najljepši Derbi della Učka u povijesti HNL-a. Jer Istra raste pod baskijskim vodstvom i stručnim kontinuitetom Gonzala Garcije, a od dolaska/povratka Sergeja Jakirovića na Kvarner Rijeka je - najbolja momčad u Hrvatskoj.

'Bijele' i 'zeleno-žute' na ljestvici dijeli šest bodova u Ri-korist no Puljani još imaju šanse dohvatiti Europu, a Rijeka ju može osigurati: odmah u subotu od 19:10... Protiv Istre.

U 2023. godini Rijeka je osvojila 32, a Istra 21 bod, u prethodnom sučeljavanju 'bijeli' su golovima Nike Jankovića slavili 2-0 na 'Drosini', prošle sezone 'bijeli' su pobijedili sva četiri puta uz gol-razliku 11:3, tradicija na Kvarneru (19-5-1) sugerira Ri-trijumf, ali rivali su ove sezone u tri utakmice: poravnati. Po jedna pobjeda svakome i jedan remi.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

'Profina' Rijeka je preporođena i u naletu no Istra prima malo golova, momčad je s jasnim identitetom i idejom igre, na Rujevicu sigurno neće doći sjesti u bunker (nakon suspenzije im se vraća i Erceg koji je baš protiv Rijeke u Puli napravio - glupost karijere), a kako to uvijek biva kad se sudare Rijeka i Istra: frcat će iskre na sve strane jer nema rivaliteta do - susjedskog rivaliteta.

'Bijeli' će lako moguće opet biti bez zapovjednika obrane Emila Dilavera kojeg nakon ozljede mišića gluteusa struka ne želi prebrzo gurnuti natrag u vatru, utoliko više jer stoperski par 22-godišnjaka Galešić-Smolčić igra: odlično. A na klupi sjedi 'izvjesni': Matej Mitrović.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Frigan ne prestaje zabijati, Ampem asistirati, a Hodža s tek 20 godina oduševljavati na strahovito delikatnoj poziciji zadnjeg veznog. Labrović je u standardno i kontinuirano reprezentativnoj vratarskoj formi, Grgić radi razliku bilo to na desnoj polušpici ili desnom 'beku', a Jakirović je i rotacijom petorice igrača tj. odmaranjem Marina, Selahija, Vukčevića, Jankovića... U Koprivnici osvojio tri boda kojima je s 'jednom i pol nogom' već zagazio u Europu.

A to je, nakon onakve riječke očajno otužne jeseni, ne malo nego - veliko riječko nogometno čudo.

Subota će biti sunčana, termin 19:10 je savršen, Ri-publika oduševljena proljetnim izdanjima svojih 'bijelih' i na Rujevicu bi moglo hodočastiti 5-6.000 ljudi da svojim navijanjem Rijeku guraju prema pobjedi u možda i najboljem Derbiju della Učka ikad.

Riječko-istarskom nogometnom okršaju s: europskim predznakom.

Najčitaniji članci