DIŽI RUKE I PREDAJ SE! Uefa i još dvije konfederacije zaratile s Infantinom: Vrijeme je da odeš

Pritisak na Fifu i predsjednika Giannija Infantina dosegao je vrhunac. U potezu bez presedana, Uefa je dobila podršku azijske (AFC) te sjevernoameričke i srednjoameričke (Concacaf) konfederacije u otvorenom sukobu s čelnikom svjetskog nogometa. Tri moćne organizacije objavile su zajedničko priopćenje u kojem oštro kritiziraju Infantinov rad, tvrdeći da se služi obmanama i da nogomet "ne pripada nijednom pojedincu". Ovaj dramatičan razvoj događaja gurnuo je svjetski nogomet u najdublju krizu od skandala koji su srušili Seppa Blattera, a Infantinova, donedavno sigurna, pozicija sada je ozbiljno uzdrmana.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Rat zbog propalog plana prodaje Svjetskog prvenstva

Samo nekoliko tjedana ranije, Gianni Infantino slavio je rekordne prihode od 15 milijardi dolara sa Svjetskog prvenstva i putem Instagrama napadao kritičare. No, idila se raspala otkrićem njegovog tajnog plana da proda značajan udio u budućim Svjetskim prvenstvima vanjskim investitorima. Prijedlog je predviđao osnivanje nove tvrtke, "FIFA Forward Enterprise" (FFE), u koju bi se izdvojile komercijalne operacije Fife, a 21 posto udjela prodalo bi se privatnim ulagačima za 4,2 milijarde USD. Glavni investitor trebala je biti njujorška tvrtka povezana s Joshuom Kushnerom, bratom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Dado Ruvic

Reakcija je bila trenutačna i žestoka. Uefa je plan nazvala "netransparentnim dogovorom sklopljenim iza zatvorenih vrata" i zaprijetila potpunim bojkotom svih Fifinih natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo. Ubrzo su im se pridružili Concacaf i AFC, izražavajući "duboku zabrinutost zbog nedostatka propisanog postupka i umjetno kratkog roka". Infantino je, naime, dao savezima članicama rok do 19. rujna da prihvate plan, nudeći svakom od 211 saveza isplatu od 20 milijuna dolara, što su mnogi protumačili kao pokušaj podmićivanja. Pod ogromnim pritiskom, Infantino je na kraju povukao prijedlog i uputio ispriku, priznajući "pogreške", no šteta je već bila učinjena, a povjerenje nepovratno narušeno.

Ujedinjena fronta protiv Infantina

Kulminacija nezadovoljstva stigla je u obliku zajedničke izjave triju konfederacija, što predstavlja rijetko viđen čin jedinstva protiv vladajućeg predsjednika Fife.

- Draga nogometna obitelji, nogomet je najveća zajednička strast na svijetu. On ne pripada nijednom pojedincu niti instituciji. Pripada igračima, navijačima, klubovima, savezima članicama i svakoj instituciji kojoj je povjereno da čuva njegovu budućnost.

Foto: Dado Ruvic

U priopćenju se dalje naglašava kako uspjesi poput proširenja turnira i raspodjele sredstava nisu djelo jednog čovjeka, već kolektivni napor čitave nogometne zajednice. Odbacili su Infantinove pokušaje da stvori strah među manjim savezima da će izgubiti financijsku podršku ako mu se suprotstave.

- Ovdje se radi o nečemu temeljnijem: o integritetu igre i integritetu onih koji su izabrani da je vode. Tamo gdje bi trebala postojati odgovornost, vlada tišina; tamo gdje bi trebala biti otvorenost, vlada otuđenost. To nisu osobine kakve nogomet zaslužuje od svog vodstva. Snaga nogometa oduvijek je bila u jedinstvu. Pozivamo da se to jedinstvo sada poštuje i da dobijemo vodstvo koje služi nogometu, a ne ono koje pokušava njime vladati.

Foto: Maxim Shemetov

Novi skandali i upitna budućnost

Dok se Infantino borio s posljedicama propalog investicijskog plana, u javnost je procurio novi skandal. Britanski Daily Telegraph izvijestio je o navodnoj isplati šesteroznamenkastog iznosa bivšoj zaposlenici Uefe s kojom je Infantino navodno bio u intimnoj vezi dok je obnašao funkciju glavnog tajnika te organizacije. Uefa je potvrdila isplatu, navodeći da je bila "u skladu s propisima", dok je Infantino preko glasnogovornika "kategorički demantirao te neistinite navode".

Foto: Benoit Tessier

Fifa je stala u obranu svog predsjednika, objavivši priopćenje u kojem tvrdi da postoji "orkestrirani i kontinuirani napor da se potkopa Fifa i njen predsjednik". No, ovi događaji samo su produbili sumnje u Infantinov stil vođenja, koji je obećavao reforme nakon korupcijskog kaosa Seppa Blattera.

Kritičari ističu da je, umjesto transparentnosti, uveo vladavinu dekretom, zaobilazeći Vijeće Fife i smjenjujući čelnike etičkih povjerenstava koji su mu stajali na putu. Njegova nekoć sigurna pozicija i očekivani reizbor bez protukandidata sada su pod velikim upitnikom, a svjetski nogomet nalazi se na prekretnici koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose snaga u najpopularnijem sportu na svijetu.