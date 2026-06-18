Hrvatska je izgubila od Engleza 4-2, dok BiH svoju drugu utakmicu igra večeras u 21 sat protiv Švicarske
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Dječak iz Livna oduševio regiju: 'Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, ali nema ih'
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Pravi hit na društvenim mrežama je dječak iz Livna nakon što je otkrio za koga sve navija na Svjetskom prvenstvu u nogometu.
- Za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, samo što oni se nisu kvalificirali - rekao je dječak u hrvatskom dresu na pitanje novinarke N1.
Mališan je dodao da je pratio utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Kanade.
- Dobri su, za razliku od 2014. godine - dodao je.
Dječak je na TikToku prikupio više od 600.000 pregleda i 60.000 lajkova i mnogi su oduševljeni ovim njegovim odgovorima.
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