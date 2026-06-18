Dječak iz Livna oduševio regiju: 'Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, ali nema ih'

Pravi hit na društvenim mrežama je dječak iz Livna nakon što je otkrio za koga sve navija na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

- Za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, samo što oni se nisu kvalificirali - rekao je dječak u hrvatskom dresu na pitanje novinarke N1.

@n1_hrvatska Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore ♬ original sound - N1 Hrvatska

Mališan je dodao da je pratio utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Kanade.

- Dobri su, za razliku od 2014. godine - dodao je.

Dječak je na TikToku prikupio više od 600.000 pregleda i 60.000 lajkova i mnogi su oduševljeni ovim njegovim odgovorima.