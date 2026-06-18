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Dječak iz Livna oduševio regiju: 'Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, ali nema ih'

Piše Ivan Tomašković,
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Dječak iz Livna oduševio regiju: 'Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, ali nema ih'

Hrvatska je izgubila od Engleza 4-2, dok BiH svoju drugu utakmicu igra večeras u 21 sat protiv Švicarske

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Pravi hit na društvenim mrežama je dječak iz Livna nakon što je otkrio za koga sve navija na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

- Za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, samo što oni se nisu kvalificirali - rekao je dječak u hrvatskom dresu na pitanje novinarke N1. 

@n1_hrvatska

Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore

♬ original sound - N1 Hrvatska

Mališan je dodao da je pratio utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Kanade. 

- Dobri su, za razliku od 2014. godine - dodao je.

Dječak je na TikToku prikupio više od 600.000 pregleda i 60.000 lajkova i mnogi su oduševljeni ovim njegovim odgovorima. 

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Komentari 10
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