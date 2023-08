VIDEO Djed na rubu suza gleda trening Dinama: Volim ga kao sinove. Žena pita što mi to treba

Oko 2000 Bad Blue Boysa u utorak se okupilo podno zapadne tribine maksimirskog stadiona kako bi podržali nogometaše Dinama pred odlazak u Prag na uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv Sparte.

Navijači su pjevali pjesme i palili baklje, igrači su im uzvratili pljeskom, a sve je iza ograde Hitrec-Kacijana pratio i jedan vremešni gospodin. Na rubu suza.

- Volim ga (op.a. Dinamo) kao svoje sinove - kaže gospodin u snimci koja je osvanula na službenom Dinamovom profilu na društvenim mrežama.

- Volim sinove i Dinamo. Ma, i ženu volim i poštujem. Ali da ona mene vidi ovdje, pitala bi me što to meni treba. Ja stavim zastavu Dinama u stanu i ona me pita što mi to treba. Ljubav je ljubav, eto.

- Dobro bi bilo da Petković ostane još godinu dana - poentirao je.

Gospodin je pokazao da je nogomet više od sporta, a ne sumnjamo da će dinamovci, ako vide snimku, imati još jedan motiv više.