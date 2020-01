Djevojka od nula dolara došla je do kraja. Ti si naša pobjednica!

Ako Ivana pobijedi, bit će to jedan od najvećih uspjeha hrvatskoga boksa, rekao je Filip Hrgović.

Da, stavio je Ivanu Habazin, tu hrabru djevojku iz Zlatara koju život nije mazio, u rang Mate Parlova, Željka Mavrovića, Stipe Drviša... I nije pogriješio.

Ivana je u 31. godini došla do meča za pojas svjetskog prvaka s Claressom Shields. Ma tako bi nam svima bilo drago da je ušutkala tu lajavu, drsku i bezobraznu Amerikanku, da je srce zaigralo i njezinu treneru Jamesu Aliju Bashiru, koji je sa 71 godinom doživio nezapamćeno u povijesti boksa da ga onako mučki pretuče brat Ivanine suparnice, osuđivani kriminalac. Da je ponovila senzaciju Andyja Ruiza, na kojeg je uoči pobjede nad Joshuom koeficijent bio ne puno manji od 15, koliko je bilo noćas na Ivanu.

Nije uspjela. Ali dala je sve od sebe protiv po mnogima najbolje boksačice svih vremena, protiv Amerikanke koja iza sebe ima cijelu mašineriju. Protiv stvarne djevojke od milijun dolara.

Ivana Habazin naša je djevojka od nula dolara. Koja je u djetinjstvu ostala bez oca, koja je kao tinejdžerica otišla četiri godine živjeti u samostan, koja je sama došla u Zagreb i pronašla udomiteljsku obitelj, koja je diplomirala na Katoličko-bogoslovnom fakultetu, koja se za najveću borbu karijere pripremala u Zagrebu kako bi bila blizu svojoj "drugoj majci" koja boluje od teške bolesti...

Foto: RTL

Koja je došla do posljednje stube, do bitke s najvećom. Poput Željka Mavrovića, koji je dospio do borbe za svjetski naslov s Lennoxom Lewisom. Bila mu je to zadnja u karijeri.

Možda bude i Ivani, tko zna. Ništa zato. Fakultetska diploma je u džepu, ogromno životno iskustvo u glavi. A sad je, ovom borbom, kako je sama rekla, zaradila i za kuću ili stan.

- Ona je pobjednica samim time što je izišla u ring najvećoj boksačici svijeta - dodao je Hrgović.

I zato naklon do poda Ivani Habazin. A ti, Hrga, prijeđi i tu stubu, zadnju, najveću.