Djevojka se htjela fotografirati s Ronaldom, njegova reakcija na udaru kritika: 'Bila je u šoku...'

Gdje god Cristiano Ronaldo kroči, izazove pomamu i veliki interes. Iznimka nije niti glavni moldavski grad Kišinjev gdje je Manchester United gostovao kod Šerifa (2-0) u drugom kolu Europske lige. Ronaldo je zabio prvi gol u sezoni iz penala u 39. minuti pa i nije bilo razloga da bude nezadovoljan.

No, rijetko će osmijeh na njegovo lice ove sezone. A maknuo ga je i s lica jedne navijačice. Dok je odlazio u svlačionicu na poluvremenu, jedna djevojka, koja je očito bila dio liječničkog tima koji je osiguravao utakmicu, s mobitelom je prišla Portugalcu, sa željom da se fotografira s jednim od najboljih nogometaša u povijesti, no Cristiano nije baš bio raspoložen za druženje s fanovima. Odmaknuo ju je od sebe i dao do znanja da ne želi se fotografirati. Nije ju niti pogledao.

- Jedva ju je pogledao dok je odmicao njenu ispruženu ruku i ignorirao zahtjev. Ona je izgledala šokirano - piše Daily Mail.

Mnogi su ga na društvenim mrežama iskritizirali zbog toga i poručili mu da je egoističan, dok ga drugi brane i tvrde da on nije robot koji može stalno udovoljavati željama drugih ljudi.

Kako god, United je nakon poraza od Real Sociedada slavio u Europskoj ligi, a Ronaldo se može pohvaliti da je zabio i u ovome natjecanju. To mu je ujedno i prvi gol u sezoni.



