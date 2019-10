'Djevojke se teško mire da mi je skijanje ipak važnije od njih'

Prošla sezona bila je najbolja u karijeri Istoka Rodeša. U slalomskom poretku Svjetskog kupa završio je na 21. mjestu, a osvojio je naslov najboljeg skijaša u slalomu Europa kupa.

- Naravno da uvijek se može bolje. Treba naučiti iz pogrešaka i popraviti ih da bi iduće sezone rezultati bili još bolji - naglasio je Istok Rodeš koji je najbolje rezultate u slalomu Svjetskog kupa ostvario na zagrebačkom Sljemenu i talijanskoj Madonni di Campiglio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rodeš je u tim slalomskim utrkama uspio osvojiti sedma mjesta, skrenuvši pažnju javnosti na sebe.

- Mnogi su pričali da je hrvatsko skijanje gotovo s odlaskom Ivice Kostelića u mirovinu jer su mnogi mislili da smo mi morali nastaviti s rezultatima gdje je stao Ivica. No, svi mi Zubčić, Kolega, Vidović, pa tako i ja imamo svoj put. Znali smo da imamo kvalitetu, a samo je moralo proći određeno vrijeme - naglasio je Istok Rodeš koji je istaknuo da mu je najteža utrka u karijeri bila ove godine na zagrebačkom Sljemenu.

- Dobro se nosim s pritiskom u karijeri, no poklopilo se da prije Sljemena osvojim sedmo mjesto u Madonni, pa se očekivalo da to ponovim i u Zagrebu. Lako je napraviti rezultat, no teško ga je ponoviti ili popraviti. Sretan sam što sam uspio - dodao je 23-godišnji skijaš kojem je mukotrpno svakodnevno treniranje kao vodu piti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gotovo svaki dan ustaje vrlo rano, nekad je to 4.30, nekad 8.30, a na spavanje ide u 21 sat. Spavanje pomakne tri sata kasnije samo tjedan dana prije noćnih utrka.

Kad je u rodnom Varaždinu, a to je vrlo rijetko, odredi i boksačke treninge kod proslavljenog borca Gorana Borovića.

- Zna se koje su mi prioriteti u životu i ne znam što bi se trebalo dogoditi da otkažem trening. Fokusiran sam 120 posto na rad. Sportaši koji mjesec dana imaju pauzu nisu sportaši jer su ti tri dana potrebna da se odmoriš fizički, a sedam da se odmoriš psihički. Kad sam u Varaždinu, odrađujem boksačke treninge i to mi pomaže da se kondicijski dižem. Klasičan trening boksa je sličan skijanju. Iako si umoran, moraš biti fokusiran i uz to brz i eksplozivan. Tako je i kod skijanja: u zadnjoj trećini staze moraš biti fokusiran na stazu, a uz to moraš biti eksplozivan i brz jer nećeš ostvariti dobar rezultat - objasnio nam je Istok.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za izlaske, preduga druženja s prijateljima nema previše vremena, a nema ni djevojku.

- Teško je uskladiti vezu i skijanje. Djevojkama je teško shvatiti da skijanje mora biti na prvom mjestu prije njih - smije se Rodeš kojem su najveća podrška u karijeri roditelji - otac Mario i majka Davorka.

Otac Mario ga uvijek prati na utrkama. Strastveni bivši alpinist, koji se nekoliko puta penjao na Himalaju, uveo ga je u skijanje. Posljednju alpinističku ekspediciju, i to u Kanadi, imao je kad je Istok imao šest godina. Majka pak ima studio suvremenog plesa, no Istok baš i ne „čaga“.

- Kad sam jednom u medijima rekao da ne znam ništa o plesu, majka je rekla: "Da ne govorim tako, da bi naučio“, no stvarno sam antitalent za ples - rekao je kroz smijeh Rodeš.

Naime, Rodešu je njegovim uspjesima čestitao olimpijac Jakov Fak, Mrkopaljac koji od 2010. godine nastupa pod slovenskom zastavom.

- Čovjek sam koji ni klub ne bih promijenio, a kamoli državu. Po meni svima bi nam trebalo biti krivo što Fak nastupa za drugu državu, ne ulazeći u njegovu odluku - dodao je Rodeš koji će malo odmarati u ljeti na moru.

Za novu sezonu već se mukotrpno sprema, a hoće li Varaždinac doseći uspjehe Ivice Kostelića koji je osvajao olimpijske medalje, veliki i male kristalne globuse?

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Imamo odlične trenere, no Ivica nam daje savjete koji zlata vrijede. On je prošao neke stvari i točno predvidi svaku situaciju na stazi. Hoćemo li ikad doseći njegovu razinu? Vjerujem da hoćemo kad sve sjedne na svoje mjesto. U svojoj glavi nemam limita. Prirodno bi bilo da sada uđem među 15 najboljih u slalomu. No, ne razmišljam u smjeru da nešto moram osvojiti, već idem utrku po utrku - objasnio je Varaždinac na kojeg su ponosni svi u baroknom gradu.

Osim na njega, Varaždinci su jako ponosni i na srebrnog izbornika Vatrenih Zlatka Dalića i Željka Krajana, koji je s tenisačima osvojio Davis Cup.

- Je li to varaždinska tvrdoglavost ključ uspjeha? Ne znam, jer teško da su ljudi iz Zagreba manje tvrdoglavi. Stvari su se posložile. Krajan je već se tenisačima igrao finale Davis cua pa nije osvojio naslov, u nogometu smo znali da imamo kvalitetu, pa je izbornik Dalić to odlično posložio. S druge strane, ja sam osvojio naslov juniorskog prvaka svijeta, dizao sam se s rezultatima i samo je bilo pitanje vremena kada ću stasati kao senior. Nije to slučajno, no desilo u roku od šest mjeseci - zaključio Rodeš.