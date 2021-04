Prošle su točno dvije godine od najbolje utakmice Stanka Jurića u dresu Hajduka. Bio je to jadranski derbi u kome je Hajduk na Poljudu deklasirao Rijeku 4-0, a Stanko odigrao utakmicu života. Zabio je gol, asistirao, pogodio gredu, vratnicu... Bio ga je pun teren, ali i tribine, nakon utakmice se popeo na sjever kako bi proslavio veliku pobjedu s navijačima. Činilo se kako će Stanko nakon takve predstave brzo u inozemstvo, no prolazili su prijelazni rokovi, Hajduk je padao na prvenstvenoj ljestvici, a Stanko je još uvijek na Poljudu.

Da vas je tada, prije dvije godine netko pitao gdje ćete biti za dvije godine, bi li mu odgovorili u Hajduku ili u inozemstvu?

- Nisam ni tada niti sada razmišljam toliko unaprijed, koncentriran sam samo na svaki sljedeći trening i na svaku sljedeću utakmicu. Nastojim uživati u svakom novom danu, jer svaki novi dan je novo dokazivanje, a ne gledati gdje ću biti u budućnosti. Pogotovo ne tako dugoj.

Vjerujete li da ćete u dresu Hajduka proslaviti 100 nastup i 25. rođendan, to je nešto bliže, negdje u kolovozu?

- Iskreno, i to mi je predaleko.

Dobro, hoćete li pobijediti Osijek u petak, to je valjda dovoljno blizu?

- Dat ćemo sve od sebe, vjerujem da ih možemo dobiti. Mi smo u seriji dobrih rezultata, oni su nas zadnji pobijedili u prvenstvu, ali i u toj smo utakmici bili u egalu, ravnopravni sve dok nismo ostali s igračem manje. Odmah nakon isključenja primili smo prvi gol, a pri kraju utakmice i drugi.

Hoće li Osijek doći na Poljud igrati otvoreno ili će vrebati iz kontra napada?

- To su njihove brige, na nama je da se što bolje pripremimo i da ih probamo pobijediti.

Ako pobijedite Osijek riješili bi i pitanje prvaka u korist Dinama?

- Mi igramo za sebe, ne razmišljamo o tim stvarima.

U zadnje vrijeme ste izgubili od Dinama i Osijeka, remizirali s Goricom a dobili Rijeku i ostale manje protivnike. Otprilike je to odgovarajući rezultati vašoj poziciji na ljestvici. Je li to ipak iskorak u odnosu na ranije igre i rezultate?

- Smatram kako se na našim rezultatima u zadnje vrijeme vidi da smo napravili iskorak i da ćemo do kraja sezone ispuniti cilj, a to je plasman u Europu. Puno je kalkulacija do kraja sezone ali mi vjerujemo da možemo na ljestvici preskočiti i Rijeku i Goricu. Svjesni smo da je u Hajduku malo potrebno za optimizam i euforiju, ali mi smo svjesni i da nema razloga za euforiju, moramo nastaviti s pobjedama i ne opterećivati se što će biti dalje.

Koga najviše cijenite u Osijekovoj svlačionici, od koga vam vreba najveća opasnost?

- Miereza, on je uostalom i prvi strijelac lige. Nije ista klasa kao naš Livaja, ali on može biti njihov Livaja. No ne mislim da će pojedinac riješiti tu utakmicu, presudit će onaj tko bude koncentriraniji i više spreman na žrtvu.

Ni vi ni oni ne 'umirete u ljepoti'?

- Svi govore o ljepoti, ali po meni je puno važnije pobjeđivati, nego igrati lijep nogomet.

Smatrate li da je Tramezzanijev nogomet pragmatičan, prije svega razmišljate kako ne primiti gol, a naprijed što se napravi...?

- Ne bih ga tako nazvao. Igrali smo mi dobro i protiv Rijeke, i protiv Lokomotive, svaku utakmicu stvorimo po nekoliko šansi, ali teško je igrati kad je protivnik zatvoren i brine isključivo kako ne primiti gol. Sigurno da ima prostora za napredak u ofenzivnom segmentu igre, u zadnjoj trećini, ali ne bih se složio da mi mislimo samo o defenzivi. Vidjet ćete da ćemo biti puno otvoreniji i da ćemo biti ofenzivniji protiv jačih protivnika koji će igrati otvorenije. Već protiv Osijeka.

Dojam je da je kod novog trenera vaša uloga izmijenjena, više ne idete toliko naprijed kao ranije?

- Istina je da manje idem prema naprijed jer trener od mene traži da osiguravam čvrstoću i stabilnost u sredini. Slično je i s Fossatijem, koji također manje sudjeluje u završnicama.

Fossati je iskusan igrač, možete li od njega nešto naučiti i pripremiti se za talijanski nogomet, odakle navodno postoji interes za vas?

- Marco je jako iskusan, zna u svakom trenutku što radi i jako je bitan kotačić u našoj momčadi. Od svakog suigrača i protivnika pokušavam nešto naučiti, pokušavam uzeti ono najbolje, a kako Marco igra istu poziciju i kako je puno iskusniji, sigurno da mogu puno i od njega naučiti.

Što se promijenilo dolaskom trenera Tramezzanija?

- Dobili smo dosta na samopouzdanju i pomalo gradimo pobjednički mentalitet. Nekad bi primali golove u zadnjim minutama, danas mi zabijamo u zadnjim minutama i pobjeđujemo. A kad god se pobjeđuje – dobro je.

Što su ovoj momčadi donijeli Kalinić i Livaja?

- Jako puno, ne samo u igračkom smislu. Lovre je vrhunski momak, u svlačionici nam je poput oca, poštujemo ga i slušamo, a u igri nam daje sigurnost. Marko je izvanserijski igrač, pogotovo za ovu našu ligu, velika je prevaga i daleko najbolji igrač s kojim sam igrao u karijeri. I on je također vrhunski momak, deset godina je bio vani, pun je iskustva i pomaže mlađim suigračima.

Što je glavni razlog stabilizacije kluba u zadnja dva mjeseca?

- Dosta je faktora, novi su predsjednik i sportski direktor, stiglo je nekoliko pojačanja koji rade razliku, a tu su i trenerove zamisli koje donose rezultat. Zbog svega toga je bolja i atmosfera, i sve ide na bolje.

U zadnje vrijeme opet se spominje interes talijanskih i njemačkih klubova za vama. Imate ugovor do ljeta 2022. godine, kakav je plan?

- Već sam rekao da ne razmišljam daleko u budućnost. Drago mi je da me prate klubovi iz Njemačke i Italije, i na ljeto sam imao službenu ponudu iz Italije koju klub nije prihvatio. Vidjet ćemo na ljeto, sjest ćemo i odvagnuti što je najbolje za jednu i drugu stranu. Ako ne bude zadovoljavajućih ponuda, potpisat ću novi ugovor jer ne želim iz Hajduka otići kao slobodan igrač. Klub mi je dosta toga dao, i pošteno je da mu nešto i vratim.