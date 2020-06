'Dobili smo dva glupa gola, zaslužili smo to izjednačenje'

Na poluvremenu smo napravili tri izmjene, dobili smo na dubini i agresivnosti te smo na vrijeme zabili gol za 2-1, rekao je trener Varaždina Samir Toplak nakon utakmice...

<p>Borbeno i hrabro igrali su<strong> Varaždinci</strong>, ali ogromna kvaliteta je presudila. U prvom dijelu <strong>Dinamo </strong>je s dva brza gola praktički riješio utakmicu. Varaždinci nisu postojali na travnjaku, no sve se promijenilo u drugom dijelu kada se Dinamo previše opustio i pustio Varaždincima da vode igru. Falio im je taj posljednji pas, a gol za nadu u bod zabio je Obregon. Ipak, to je bilo sve što su domaćini mogli napraviti.</p><p>Modri su do kraja dali još jedan gol preko Marina i zasluženo pobijedili 3-1.</p><p>- Zadovoljan sam drugim poluvremenom. Krenuli smo dobro u prvom poluvremenu puni elana, ali dobili smo takva dva glupa gola u kratkom vremenu. Malo smo bili u blackoutu i bezopasni, ali dobro što nismo teže stradali. Na poluvremenu smo napravili tri izmjene, dobili smo na dubini i agresivnosti te smo na vrijeme zabili gol za 2-1. Falio nam je još jedan korak da izjednačimo jer smatram da smo zaslužili izjednačenje, a onda me naljutio taj treći gol jer nije isto kad izgubiš 2-1 ili 3-1 i pokloniš treći gol bezveze. Moramo izbiti igračima iz glave da rade ovakve pogreške. To su pokloni koje Dinamo koristi - rekao je trener Varaždina Samir Toplak.</p><p>Kvaliteta Dinama i Varaždina je nebo i zemlja i jasno da će Varaždinci ostanak u ligi tražiti u susretima s Istrom i Interom. Toplaku i njegovoj momčadi predstoji velika borba za ostanak, a u sljedećem kolu igraju protiv Rijeke. </p><p>Dinamo pak i dalje drži ogromnu prednost od 20 bodova uz utakmicu više.</p><p> </p>