Kao i svaka druga nevolja, Superliga je uspjela ono što je u normalnim okolnistima nemoguće. Ujedinila je navijače, političare, medije, trenere, igrače i nogometne stručnjake. Ma baš svi, pa i treneri i igrači odmetnutih klubova, bili su protiv. I uglavnom se nisu ustručavali to reći.

Nakon svega, Superliga je trajala kraće od hercegovačke svadbe.

Pobjednici? Svakako navijači. Iako je i Slaven Bilić u intervjuu za 24sata rekao da se navijači mijenjaju i prilagođavaju i na kraju im je važan samo rezultat njihova kluba, oni su ovdje odigrali važnu ulogu. I, što je jednako važno, to su postigli bez nasilja i drastičnih mjera.

Možda su veći značaj u ovoj pobjedi nogometa imali političari, ponajviše Boris Johnson, koji je uplašio strane vlasnike engleskih klubova, pa Uefa svojim čvrstim i beskompromisnim stavom. Pa i nacionalni savezi, koji su stali uz Uefu bez oklijevanja.

Svi su oni postali pobjednici ove igre čim je u utorak u ponoć stigao Brexit iz Superlige. Uz pokunjene poruke "Pogriješili smo, oprostite". Poruke navijačima. A nakon toga, upitan je ostao jedino redoslijed kojim će se povlačiti ostalih šest klubova.

- Nismo više zainteresirani - javio se Inter u noći.

Gubitnici? Svakako Florentino Perez, iako nema naznaka da će otići s čelne pozicije u Realu, ali sve je ovo bila njegova inicijativa, njegovo maslo. Uefa je voljna (na kraju krajeva i mora) razgovarati i nastaviti surađivati sa svim odmetnutim klubovima, pa i ljudima.

Osim s jednim. Vjerojatno najvećim gubitnikom u cijeloj priči: Andreom Agnellijem. Čeferinovim Judom, koji je kao predsjednik Uefina udruženja klubova (ECA) dogovarao novi format Lige prvaka, složio se sa svim, s figom u džepu, i onda samo nestao i prestao se javljati. I uskrsnuo kao potpisnik suosnivača Superlige.

- To se nije moglo dogoditi preko noći, cijelo nam je vrijeme radio iza leđa - otkrila nam je i Dinamova članica uprave Amra Peterenel, koja sjedi u tom Uefinom tijelu.

Aleksander Čeferin žestoko se obrušio na Agnellija i s Juventusovim predsjednikom neće tako brzo za stol.

- On je lažov, zmija - govorio je Čeferin i otvorio lov na njegovu glavu.

Tri su se talijanska kluba držala skupa do 1.30 u noći u utorak. Čekali su rasplet situacije pa je Inter prvi shvatio kamo to vodi. A Agnelli je u nekoliko dana stigao od jakog europskog nogometnog dužnosnika, iza kojeg je devet uzastopnih naslova prvaka s Juventusom, i uloge predsjednika Uefine udruge klubova, do izdajnika kojeg svi moćnici i navijači mrze.

A kako mu ni Juventus baš ne stoji bajno - ispao iz Lige prvaka, četvrti u prvenstvu, a dugovi ogromni - njegov je odlazak zapravo zicer. Kao (po)najvećeg gubitnika fijaska zvanog Superliga.