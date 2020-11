Dobra vijest i za Hrvatsku: NBA liga će početi 22. prosinca...

Planirani početak nove NBA sezone za 22. prosinca dobra je vijest i za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, jer su time povećani izgledi za sudjelovanje igrača iz NBA lige na kvalifikacijskom turniru za OI

<p>Udruga igrača blizu je dogovora s vodstvom <strong>NBA lige</strong> kojim bi se omogućilo da nova sezona započne 22. prosinca, a u njenom osnovnom dijelu bi na rasporedu bile 72 utakmice, odnosno deset manje nego što je to uobičajeno, izvijestio je američki ESPN. </p><p>To je rezultat odvojenih razgovora koje su u srijedu vodili predstavnici igrača s jedne i vodstvo NBA lige s druge strane, očekujući da će datum početka nove sezone biti potvrđen. Prema ESPN-ovim saznanjima igrači bi se tijekom četvrtka trebali izjasniti o tom prijedlogu, a očekuje se da će prihvatiti i novi prijedlog financijske raspodjele novca za sljedeće dvije godine.</p><p>Prema sadašnjem planu je izgledno da će trening kampovi NBA momčadi biti otvoreni 1. prosinca.</p><p>Planirani početak nove NBA sezone za 22. prosinca dobra je vijest i za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, jer su time povećani izgledi za sudjelovanje igrača iz NBA lige na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Tokiju kojem je domaćin Split. </p><p>Prvotni plan je i bio da liga počne prije Božića, ali igrači su se požalili smatrajući kako im je to premalo vremena za odmor, naročito za klubove koji su došli do same završnice u play-offu. Zahtijevali su da to bude siječanj, a to je stvorilo noćne more Hrvatskoj, ali i drugim reprezentacijama koje se bore za Olimpijske igre. Kako su kvalifikacije u lipnju, postojala je mala vjerojatnost da će NBA igrači nastupiti, ali sada su sve veće šanse. Uz to, čelnici su morali reagirati jer bi organizacija izgubila na milijune dolara s kasnijim početkom utakmica, a svima je jasno koliko im zarade donose utakmice na Božić.</p><p>Odahnula je tako organizacija, odahnule su reprezentacije, ali igrači sigurno neće biti baš zadovoljni jer im je ostalo malo vremena za odmor.</p><p>Još nema nikakvih naznaka o povratku gledatelja u NBA dvorane. Na prodaji ulaznica za prošlu sezonu NBA liga je izgubila 800 milijuna američkih dolara, nakon što je natjecanje prekinuto 11. ožujka zbog izbijanja pandemije bolesti Covid-19.</p><p>Nastavak sezone "pod balonom" u Orlandu, koji se dogodio četiri i pol mjeseca poslije, smanjio je ostale gubitke koji bi nastali otkazivanjem ostatka utakmica osnovnog dijela i cjelokupnog doigravanja. NBA liga je izgubila oko 400 milijuna dolara od sponzorstava i prodaje predmeta, a procjenjuje se da je još 200 milijuna izgubljeno kad je Kina uvela 'NBA bojkot' jer je bivši glavni menadžer Houston Rocketsa Daryl Morey izrazio podršku protestantima u Hong Kongu.</p>