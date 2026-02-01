Dobre vijesti: Viroza je prošlost, Kuzmanović i Glavaš spremni za Island! Igrat će i David Mandić

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju pogodila je viroza prije utakmice protiv Islanda za treće mjesto na Europskom prvenstvu, ali sada stižu dobre vijesti.

Dominik Kuzmanović imao je tešku noć u kojoj je povraćao, a problemi su zahvatili i Filipa Glavaša. Međutim, sve je to iza njih i bit će spremni za utakmicu s Islandom, prenosi Net.hr.

Spreman za meč za broncu će biti i David Mandić koji je dobio nezgodan udarac na utakmici s Njemačkom, ali će stisnuti zube i zaigrati protiv Islanda.

Meč za brončanu medalju igra se od 15.15.