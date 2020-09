Hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor na \u010detiri godine, \u0161to je indikativno i u pogledu hrvatske reprezentacije na \u010dijem se okupljanju nije pojavio, a ju\u010der smo saznali i za\u0161to. U\u00a0\u00a0ponedjeljak je pro\u0161ao lije\u010dni\u010dki pregled, ali u Barceloni u \u010dijem se kampu jo\u0161 ju\u010der pojavio na testiranju na korona-virus. Me\u0111utim, novi trener Katalonaca\u00a0Ronald Koeman\u00a0poru\u010dio je da na njega ne ra\u010duna i tu je nestala i zadnja njegova mogu\u0107nost\u00a0ostanka\u00a0na u Barceloni za koju je u \u0161est godina odigrao 310 utakmica uz 35 golova i 42 asistencije.\u00a0

<p><strong>Ivan Rakitić</strong> (32) vratio se kući, gotovo i službeno! Tako je <strong>Sevilla </strong>pozdravila svoje veliko pojačanje i svog ljubimca koji se nakon šest godina vratio u Andaluziju.</p><p>- Dobrodošao natrag, Ivane - pozdravila ga je Sevilla u službenom plakatu po povratku iz <strong>Barcelone</strong>.</p><p>Hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor na četiri godine, što je indikativno i u pogledu hrvatske reprezentacije na čijem se okupljanju nije pojavio, a jučer smo saznali i zašto. U ponedjeljak je prošao liječnički pregled, ali u Barceloni u čijem se kampu još jučer pojavio na testiranju na korona-virus. Međutim, novi trener Katalonaca<strong> Ronald Koeman</strong> poručio je da na njega ne računa i tu je nestala i zadnja njegova mogućnost ostanka na u Barceloni za koju je u šest godina odigrao 310 utakmica uz 35 golova i 42 asistencije. </p><p>Imao je još godinu dana ugovora, ali, prema pisanju španjolskih medija, Sevilla je uspjela prvo dogovoriti simboličnu odštetu od tri milijuna eura, a onda to pretvoriti tek u kasniju isplatu ako Sevilla izbori Ligu prvaka sljedeće dvije sezone. Ne samo to, Rakitić se odrekao i dosta milijuna, na Camp Nouu zarađivao je godišnje osam milijuna eura, a u Sevilli, prema prvim informacijama, dočekao ga je ugovor s tri i pol milijuna po sezoni.</p><p>U prvom periodu u Sevilli od 2011. do 2014. dogurao je do statusa kapetana i uoči odlaska u Sevillu digao pehar pobjednika Europske lige. U te tri sezone skupio 149 utakmica i zabio 32 gola.</p><p>Da se nešto kuha, moglo se iščitati i po tome kako je Rakitić nedavno proslavio Sevillinu pobjedu nad Interom u finalu tog natjecanja. U prijenosu uživo na jednoj televiziji bacio se u bazen.</p><p>- Svi znaju ljubav koju osjećam prema gradu i klubu. Odavde sam otišao u Barcelonu i presretan sam što je tako ispalo. A za to je zaslužan i moj prijatelj Monchi. Da mogu birati dres, odabrao bih onaj Sevillin. Ispunjava me ponosom i radošću - govorio je Rakitić prošlog prosinca kada je došao u Sevillu po nagradu za vrijednosti na ceremoniji Premios DEX televizije El Desmarque.</p><p>Osim što se nogometno potvrdio kao veličina, u Sevilli je upoznao i svoju suprugu Raquel...</p><p>- Kada sam prvi put došao u <strong>Sevillu</strong>, osjetio sam tu pozitivu u gradu već na aerodromu, kao da sam predosjećao da će se roditi nešto dobro. Kao da mi je Bog rekao "Evo ti". I već prvi dan sam upoznao tu konobaricu koja je danas moja žena i majka prekrasne djece Kad god spomenem da idem kući, mislim na Sevillu.</p>