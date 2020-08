Rakitićevim odlaskom najviše gubi Barca, a dobiva Hrvatska!

Osvojio je 13 velikih trofeja među kojima i četiri La Lige te jednu Ligu prvaka i to onu 2015. kada je u finalu zabio gol Juventusu. Bio je dio kičme Barcelonine momčadi, postao je Barcina legenda

<p>Junak svjetskog srebra osvojenog u Rusiji i jedan od najboljih u povijesti 'Vatrenih', <strong>Ivan Rakitić</strong> (32), nije se pojavio na prvom treningu koji je <strong>Ronald Koeman</strong> zakazao u Barceloni na početku priprema za novu sezonu.</p><p>Rakitić je izostao uz dopuštenje kluba, a to je još jedna potvrda vijesti koja danas svjetskim medijima kola kao 'polu-službena': pitanje je trenutka kada će se i službeno objaviti - 'Raketa' se vraća u Sevillu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Rakitić odmarao i čekao rasplet prijelaznog roka</strong></p><p>U jednoj rečenici: Rakitić se vraća u klub u kojem je legenda već gotovo cijelo desetljeće, a odlazi iz kluba u kojem je postao legenda u proteklih šest godina.</p><p>Samo 'telegrafski' pregled onoga što je hrvatski veznjak napravio na Nou Campu od ljeta 2014. do danas dovoljan je za jedno iskreno 'Kapa do poda i naklon, majstore'.</p><p>Ivan Rakitić je za Barcelonu odigrao 315 utakmica, dao 35 golova i 42 puta asistirao. Za ilustraciju: <strong>Luis Figo, </strong>aktualni trener<strong> Ronald Koeman, Hristo Stoičkov, Ronaldinho, Patrick Kluivert, zatim Luis Suarez, Miguel Angel Nadal, Philipp Cocu, Albert Ferrer, Txiki Begiristain</strong>... Sve su to asovi koji su obilježili velike ere Barcelone, a nisu doživjeli čast kao Raketa, nisu došli niti do okruglih 300 za Blaugranu.</p><p>Osvojio je 13 velikih, grandioznih trofeja među kojima i četiri La Lige te jednu Ligu prvaka i to onu 2015. kada je u finalu zabio gol Juventusu.</p><p>A ovo je niska trofeja koje je majstor Raketa osvojio u Barceloni:</p><p>4x La Liga 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19<br/> 4x Copa del Rey 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18<br/> 2x Superkup Španjolske 2016, 2018<br/> 1x Liga prvaka 2014–15<br/> 1x Uefa Superkup 2015<br/> 1x Svjetsko klupsko prvenstvo 2015</p><p>Raketinim odlaskom iz cirkusa zvanog FC Barcelona, koliko god njemu samome to nije bila želja, zapravo najviše gubi sama Barcelona, a dobivaju Sevilla i: hrvatska nogometna reprezentacija.</p><p>Nekad je bio najstandardniji igrač Barce, a sad im je - višak? Dobro. Vraća se u sređenu Sevillu, u mjesto koje smatra domom i kojem u zapravo savršenom okruženju može odigrati sezonu 2020/21 kao uvod u: pohod na naslov prvaka Europe s Hrvatskom!</p>